Zürich (ots) - Die Dorfladen-Kette Volg ist im ersten Halbjahr

2018 beim Umsatz um 2 Prozent gewachsen. Das schreibt die

«Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Volg-Chef Ferdinand

Hirsig führt das zu einem guten Teil auf den unüblich warmen Sommer

zurück: «Heiss ist gut, weil unsere Kunden dann keine Lust haben, ins

Shoppingcenter zu reisen.» Aufs ganze Jahr hinaus rechnet Hirsig «mit

einem Plus zwischen 1,5 und 2 Prozent».



Harziger läuft es für die Fenaco-Tochter in der Romandie. Ende

2011 setzte Volg zum Sprung über den Röstigraben an. Ziel damals:

siebzig Läden bis 2015. Aktuell steht man erst bei fünfzig. Man habe

nicht genügend Läden gefunden, die sich für eine Übernahme geeignet

hätten, sagt Hirsig. Am Sortiment könne es nicht liegen, denn dieses

habe man auf die lokalen Vorlieben abgestimmt. Romands funktionierten

bei den Themen Charcuterie und Molkerei anders als die

Deutschschweizer. Ebenso beim Wein: «Spezialitäten aus der

Deutschschweiz kann man in der Romandie nicht verkaufen.»



An eine Expansion in den Südkanton denkt der Volg-Chef nicht: «Das

Konsumverhalten der Tessiner spielt sich faktisch im Ausland ab. Für

uns gilt punkto Tessin: Finger weg.»



