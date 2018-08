Zürich (ots) - Im laufenden Wahlkampf 2018 spenden die

Mitarbeitenden von Schweizer Konzernen in Amerika grössere Summen für

die Partei von Donald Trump. In den USA tobt der Wahlkampf um die

Macht im Repräsentantenhaus, und auch die Angestellten von Schweizer

Unternehmen spielen eine Rolle: Bis heute spendeten sie 5,2 Millionen

Dollar für die Kandidaten der «Midterm Elections», die am 8. November

2018 stattfinden. Eine Auswertung der Zuwendungen zeigt: Im laufenden

Wahlkampf flossen 53 Prozent der Unternehmensspenden aus den

Schweizer US-Töchtern an die Republikaner, 47 gingen an Politiker

oder Parteiinstanzen.



Dies zeigten Daten des Center for Responsive Politics in

Washington, welche die «Handelszeitung» ausgewertet hat. Ans Licht

kommt dabei eine erhebliche Stabilität: Vor zwei Jahren, beim Duell

zwischen Donald Trump und Hillary Clinton, lag das Verhältnis bei 54

zu 46 Prozent zugunsten der Republikaner.



Die Auswertung zeigt die nicht direkten Firmenspenden - denn in

den USA dürfen die Firmen nicht direkt in Wahlkämpfe investieren.

Hingegen können sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu

Unterstützungsgruppen vereinen und zusammen spenden. Die Zahlen

bringen also nicht so sehr die Vorlieben des Managements ans Licht,

sondern eine breitere politische Färbung innerhalb der US-Töchter des

jeweiligen Schweizer Konzerns.



Es flossen etwas höhere Summen zu den Republikanern als zu den

Demokraten aus den Offices von UBS, Credit Suisse und Zurich, auch

von Syngenta und LafargeHolcim - während die Mitarbeiter von Novartis

und Roche die Demokraten massiver unterstützen.



Die leicht grössere Zuneigung zur Grand Old Party erstaunt Martin

Naville nicht: «In den Schweizer Firmen gab es immer einen Twist

zugunsten der Republikaner», sagt der Chef der Swiss-American Chamber

of Commerce in der «Handelszeitung»: «Multinationale Firmen sind

wirtschaftsfreundlich, das gilt auch für ihre Mitarbeiter.» Auch

stünden die meisten Republikaner bis heute unverdrossen hinter Donald

Trump: «Die Wirtschaft läuft fantastisch, die Arbeitslosenzahlen sind

tief, die Konsumentenstimmung ist gut», sagt Naville.



