Die NordLB hat die Einstufung für RTL nach Quartalszahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Medienkonzern habe die Ertragsrückgänge in den ersten drei Monaten mehr als kompensieren können, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Unverändert habe RTL von stabilen Einnahmen aus dem deutschen Werbemarkt profitiert sowie von höheren Erträgen aus dem digitalen Geschäft, das durch Investitionen weiter gestärkt werde. Das Unternehmen biete Anlegern weiterhin solide Dividendenaussichten. Dagegen blieben die Wachstumsperspektiven in den europäischen TV-Werbemärkten begrenzt./bek/ck Datum der Analyse: 29.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2018-08-29/18:05

ISIN: LU0061462528