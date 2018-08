Die Stiftung Warentest hat Basmatireis getestet und 31 Produkte verglichen. Das Ergebnis zeigt: Einige Produkte sind stark schadstoffbelastet und können auch geschmacklich nicht überzeugen.

Schadstoffe, geschmackliche Fehler und fehlende Sortenreinheit - sechs Produkte fallen mit dem Testurteil "mangelhaft" in der neuen Stiftung-Warentest-Untersuchung zu Basmatireis durch. Das ist knapp jeder Fünfte von 31 getesteten Basmatiprodukten. Und auch wer etwas tiefer in die Tasche greift, wird nicht belohnt: So erhalten vergleichsweise hochpreisige Produkte ebenfalls die rote Karte. Auf den ersten und letzten Plätzen finden sich sowohl preiswerte Discounter- als auch teure Marken- sowie Bio-Produkte.

Besonders auffällig sind die Testergebnisse in Sachen Schadstoffe. Elf Produkte erhalten bei diesem Prüfpunkt die Note "ausreichend" oder "mangelhaft". Der Grund dafür: In den unter die Lupe genommenen Produkten fanden die Forscher Pestizide, Begasungsmittel und ein Schimmelpilzgift. Der weiße Reis von Fair East und der Mikrowellenreis von Netto Marken-Discount wiesen ...

