ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienindex SMI ist am Mittwoch nicht vom Fleck gekommen. Er hinkte damit den meisten anderen europäischen Marktbarometern hinterher, bei denen sich zwar nicht viel tat, die sich aber dennoch leicht nach oben bewegten. Etwas angetrieben wurden sie von weiter steigenden Kursen an der Wall Street, während in der Schweiz der zu Euro und US-Dollar etwas anziehende Franken bremste.

Der SMI gab minimal nach auf 9.084 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursverlierer und 9 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 26,3 (Dienstag: 27,3) Millionen Aktien.

Tagessieger im SMI waren Givaudan mit einem Plus von 2,3 Prozent auf 2.400 Franken. Sie profitierten von einer Kaufempfehlung von Morgan Stanley mit einem Kursziel von 2.600 Franken. Die hohen Bewertungsmultiplikatoren von Givaudan seien gerechtfertigt angesichts eines hohen und nachhaltigen organischen Wachstums, steigender Erträge sowie geringer Kapitalintensität, so die Analysten. Außerdem habe sich der Ausblick für Margen und Wachstum 2019 aufgehellt.

Auf der Verliererseite fanden sich Novartis mit einem Tagesminus von 0,5 Prozent. Die Augenheilkundetochter Alcon, die der Pharmariese abspalten will, musste ein Produkt vom Weltmarkt zurückrufen. Die Analysten von Vontobel erwarten davon aber keinen negativen Einfluss auf die Wachstumsziele von Alcon im laufenden Jahr, weil das Produkt nur weniger als 1 Prozent des Gesamtumsatzes ausmache. Die geplante Abspaltung von Alcon tangiere diese Entwicklung nicht, so die Experten weiter.

Swatch und Richemont kamen nach kräftigen Vortagesgewinnen wieder zurück und büßten 1,6 bzw. 0,6 Prozent ein.

August 29, 2018 11:46 ET (15:46 GMT)

