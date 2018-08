Zürich (ots) - Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé warnt vor «sehr

einschneidenden Konsequenzen» bei einer Umsetzung der

Fair-Food-Initiative. Werde das Volksbegehren angenommen, gerate der

Schweizer Produktionsstandort in Gefahr: «Beschaffung und Produktion

in der Schweiz würden bedeutend erschwert oder gar verunmöglicht»,

sagt Marianna Fellmann, Sprecherin von Nestlé Schweiz auf Anfrage der

«Handelszeitung», «ganz zu schweigen von der Verteuerung der

einheimischen und importierten landwirtschaftlichen Rohstoffen.»

Davon betroffen wäre laut Fellmann nicht zuletzt die

Schokoladenherstellung in der Schweiz.



Auch die Grossverteiler Coop und Migros sind alarmiert. Sie

rechnen bei einer Annahme der Initiative mit höheren Preisen und

einer Einschränkung der Angebotsvielfalt. So müssten Konsumenten wohl

auf einige der beliebtesten ausländischen Mozzarella-Sorten

verzichten. «Kein grosses Unternehmen im Ausland wird wegen neuer

unilateraler Schweizer Vorgaben seine Produktionsmethoden ändern»,

betont Patrick Marty von IG Detailhandel, die unter anderem die

Interessen der Grossverteiler vertritt.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90