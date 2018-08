Energieeffizientes Bauen muss nicht teuer sein. Bei sorgfältiger Planung und rationellen Baumethoden ist der Passivhausstandard sogar fast ohne Mehrkosten gegenüber der aktuell gültigen EnEV 2016 realisierbar. Herausragende Referenzen finden sich mittlerweile im gesamten deutschsprachigen Raum. Selbst im sozialen Wohnungsbau ist heute bei 5?€/m² Bruttomiete der Passivhausstandard umsetzbar, wie die gemeinsame Initiative der Stadtgemeinde Schwaz, des Landes Tirol und der Neuen Heimat Tirol zeigt. Für die Anhänger des Passivhausstandards gelten dieses Projekt sowie Beispiele des Wohnungs- und Immobilienkonzerns ABG Frankfurt Holding als Durchbruch und Nachweis, dass mit einer exakten Detailplanung der energieeffizienten Maßnahmen und dem Einsatz von Serienbauteilen ein Heizwärmebedarf von maximal 15?kWh/(m²a) erreicht werden kann.

Leistbarer Wohnungsbau im Passivhausstandard

Für Wolfgang Feist, Gründer des Passivhaus Instituts in Darmstadt und Universitätsprofessor an der Fakultät Hochbau, Bauphysik und Gebäudetechnik der Universität Innsbruck, eignet sich das Konzept des Passivhauses (PH) inzwischen auch für den »leistbaren Wohnungsbau«. Die bisherigen Hemmnisse in dieser Kategorie seien weniger technischer oder wirtschaftlicher Natur, sondern eher eine Frage der Fortbildung bei den Akteuren. Insbesondere die Wohnungswirtschaft hätte hier noch Nachholbedarf. Vielfach orientiere sich diese Branche an ihren schwächsten Mitgliedern. Wichtige Kostenblöcke zur Einsparung von Bau- und Unterhaltskosten werden dort ignoriert, wie beispielsweise die Minimierung bzw. der Wegfall der konventionellen Heizungsanlage, das Entfallen der Gebühren für die Heizkostenabrechnung sowie die geringeren Wartungs- und Betriebskosten von Passivhäusern. Leider ließen sich die Anhänger konventionellen Bauens von Schlagzeilen wie »Dämmen bringt nichts«, »Volksverdämmung« und »Sanierungslüge« leiten und nicht von den aktuellen realen Gegebenheiten, so Feist auf der 22. Internationalen Passivhaustagung in München, an der mehr als 1000 Besucher aus 50 Ländern teilnahmen (Bild 1).

Auf Heizkostenabrechnung verzichten

Hart ins Gericht mit der Wohnungswirtschaft ging auch Frank Junker, Vorsitzender der Geschäftsführung der ABG Frankfurt Holding, (Eigentümerin: Stadt Frankfurt am Main). Das Unternehmen betreut einen Bestand von rund 51.000 Wohnungen für etwa ein Viertel der Frankfurter Bevölkerung und gilt als einer der Pioniere bei der breiten Umsetzung des Passivhausstandards im Geschosswohnbau. »Nach unseren Erfahrungen sind die Wohnungsbauunternehmen die Bremser der verschärften EnEV. Seit über 15 Jahren sind wir mit Passivhäusern auch kommerziell erfolgreich.« Wichtig seien ein intelligentes, gewerkeübergreifendes Planungssystem und die Einhaltung der Passivhausregeln von der Vorplanung bis zur Bewirtschaftung der Immobilie.

Junker ist überzeugt, dass bei einer sorgfältigen Planung ein höherer Gebäudeenergiestandard nicht die Baukosten steigert. »Wir stellen fest, dass sich das Passivhaus mehr und mehr durchsetzt und damit den Stand der Technik im Neubaubereich vorgibt.« Allein in Frankfurt habe die ABG über 3000 Wohnungen im Passivhausstandard realisiert. Inzwischen seien konventionell erstellte Gebäude nach EnEV- oder KfW-Effizienzhausstandard in Frankfurt oft teurer als die von der ABG errichteten Passivhäuser (Bild 2).

Ein wichtiger Meilenstein zu mehr Kosteneffizienz sei die Ausnahmeregelung für Passivhäuser von der Heizkostenverordnung, wenn der Heizwärmebedarf unter 15?kW/(m²a) liegt. Ein Monitoring durch das Fraunhofer-Institut für Bauphysik in einer ABG-Liegenschaft habe bestätigt, dass durch die Warmmiete keine zusätzliche Belastung für den Vermieter entsteht. Eigenen Erfahrungen zufolge seien Passivhausgebäude bei der Errichtung heute nur noch etwa 3?% bis 5?% teurer als solche nach EnEV 2016. Allerdings hätten Gebäude im Passivhausstandard längerfristig ein höheres Mietsteigerungspotenzial, so dass sich für die Wohnungswirtschaft die zusätzlichen Investitionen in jedem Fall rechnen.

Weniger Dämmdicke dank effizienter Fenster und KWL

Die Planung von Passivhäusern ist ein Spiel mit vielen Variablen, das sehr viele Kenntnisse der realen Baukosten, der einzubauenden Komponenten, der Klimazone sowie der Lage des Bauwerks und dessen Verschattung durch andere Gebäude voraussetzt. Für Wolfgang Feist ist die Planung eines Passivhauses ein dynamischer Prozess, der je nach Erfahrung und Kenntnisstand des Architekten bzw. Planers Kosten treibend oder Kosten senkend sein kann. Eine wichtige Rolle komme dabei den Komponenten »Fenster« und »Lüftung« zu, die in den letzten Jahren bei stabilen bis sinkenden Preisen bedeutend effizienter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...