FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem leichtem Plus von 0,3 Prozent auf 12.562 Punkte hat sich der DAX am Mittwoch aus dem Handel verabschiedet. Neue Rekordkurse an Wall Street dank starker US-Konjunktursignale zogen auch den deutschen Markt nach oben. Das US-BIP zum zweiten Quartal wurde nach oben revidiert auf 4,2 Prozent Plus, nach zuvor 4,1 Prozent.

Leicht positiv wurden auch Kommentare zu den Ausstiegsverhandlungen der Briten durch EU-Chef-Verhandler Michel Barnier aufgenommen. Dies milderte die Angst vor einem zu harten Brexit. Sorgen machten aber weiter Italien und die Türkei. Dort fiel die Lira mit 7,52 Lira pro Euro fast wieder auf ein Rekordtief.

Covestro von Studien belastet

Im DAX stiegen Vonovia um 1,5 Prozent auf ein neues Rekordhoch. In der Branche hatten Aroundtown gute Zahlen vorgelegt und legten 2 Prozent zu. Auch FMC setzten ihre Rally nach positiven Analystenstimmen fort und kletterten 2,4 Prozent. Covestro verloren dagegen weitere 2 Prozent, nach der negativen Barclays-Studie vom Vortag. Die Analysten hatten auf möglichen Margendruck und Überkapazitäten in China hingewiesen. Am Berichtstag wiesen nun auch Citigroup auf ein Überangebot von Recyling-Plastik im Reich der Mitte hin.

Rally bei Steinhoff und Tele Columbus

Steinhoff-Aktien zeigten sich in Rallylaune und sprangen um 26 Prozent auf 17 Cent. Kurstreiber war eine Vorstellung der Fortschritte bei ihrer Neustrukturierung vor einem Ausschuss des südafrikanischen Parlaments. Vor allem wurde der geschätzte Net Asset Value der Aktie (NAV) mit 58 Cent je Aktie bestätigt, der zu den Halbjahreszahlen festgestellt worden war.

Trotz der bereits zweiten Prognosesenkung in diesem Jahr ging es auch bei TV-Kabelanbieter Tele Columbus um 27 Prozent höher. Das Unternehmen spricht zwar von höheren Kosten und niedrigeren Umsätzen, jedoch war Schlimmeres befürchtet worden. Die Aktie war seit Jahresbeginn um rund 70 Prozent eingebrochen.

Bertrandt stiegen um 3 Prozent nach gut aufgenommenen Zahlen. Auch beim Fernsehsender RTL Group ging es nach positiv aufgenommenen Zahlen um 2,1 Prozent nach oben. Der Umsatz hat im zweiten Quartal die Erwartungen geschlagen. Bei den Technologie-Werten legten Dialog Semiconductor nach der Eindeckung von Leerverkäufen in der Spitze um 8 Prozent zu und schlossen um 4,8 Prozent höher.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 59,8 (Vortag: 74,9 ) Millionen Aktien im Wert von rund 2,33 (Vortag: 2,80) Milliarden Euro. Es gab 19 Kursgewinner, 10 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.561,68 +0,27% -2,76% DAX-Future 12.562,50 +0,12% -3,51% XDAX 12.566,86 +0,25% -2,29% MDAX 27.285,54 +0,29% +4,14% TecDAX 3.039,48 +0,45% +20,18% SDAX 12.614,01 +0,79% +6,12% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,21 -32 ===

August 29, 2018 11:54 ET (15:54 GMT)

