Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Mittwoch praktisch unverändert abgeschlossen. Händler sprachen von einem insgesamt ruhigen und wenig bewegten Handel, wobei der Markt die Verluste aus der ersten Sitzungshälfte am Nachmittag mehrheitlich wieder gut gemacht habe. An den Finanzmärkten fehle es nach wie vor an kursrelevanten Impulsen, daran hätten auch Konjunkturdaten aus den USA nichts geändert.

Nachdem die vorläufige Einigung im Handelsstreit der USA mit Mexiko den Kursen zuletzt Rückenwind verliehen habe, sei man nun wieder etwas vorsichtiger geworden, hiess es weiter. So gebe es bisher noch keinen neuen Handelsvertrag und offene Fragen etwa in Bezug auf die Teilnahme Kanadas. Zudem seien im Handelskonflikt mit China nach wie vor keine Fortschritte zu sehen.

Der Swiss Market Index (SMI) beendete den Tag schliesslich lediglich 0,42 Punkte (-0,0%) tiefer auf 9'083,84 Punkten nahe dem Tageshoch, im Tagestief um die Mittagszeit war er auf 9'043 Stellen zurückgefallen. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsste 0,01 Prozent auf 1'486,36 Punkte ein und der breite Swiss Performance Index (SPI) gewann 0,02 Prozent auf 10'847,38 Punkte. Unter den 30 wichtigsten 30 Titeln schlossen 14 im Plus, einer (Schindler) unverändert und 15 im Minus.

Kursbewegende News im Bereich der Blue Chips gab es wenige, entsprechend hielten sich auch die Kursveränderungen bei den meisten ...

