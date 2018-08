FRANKFURT (Dow Jones)--Mit leichtem Plus sind Europas Börsen am Mittwoch aus dem Handel gegangen. Neue Rekordkurse an Wall Street dank starker US-Konjunktursignale stützten auch hier die Stimmung. Das US-BIP zum zweiten Quartal wurde nach oben revidiert auf 4,2 Prozent nach zuvor noch bei 4,1 Prozent. Der DAX stieg um 0,3 Prozent auf 12.562 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legte um 0,3 Prozent auf 3.456 Punkte zu.

Italien und Türkei bremsen Europa

Leicht positiv wurden Kommentare von den Ausstiegsverhandlungen der Briten durch EU-Chef-Verhandler Michel Barnier aufgenommen. Dies milderte Sorgen vor einem zu harten Brexit und trieb das Pfund auf knapp 0,90 Pence je Euro nach oben. Bei britischen Aktien drückte dies umgekehrt etwas.

Sorgen macht den Europäern aber der Blick auf die Türkei und Italien: So fiel die türkische Lira weiter auf 7,52 Lira je Euro und näherte sich damit wieder ihrem Rekordtief bei knapp über 8 Lira. Bei Italien warnte EU-Haushaltskommissar Guenther Oettinger die Regierung vor einer Blockade der Haushalts-Verhandlungen. Vizeministerpräsident Luigi Di Maio hatte damit gedroht, falls die EU sein Land nicht stärker bei der Flüchtlingskrise unterstützt.

Covestro von Studien belastet

Im DAX notierten die meisten Aktien um die Nulllinie. Immobilienwerte zogen an, so stiegen Vonovia um 1,5 Prozent auf ein neues Rekordhoch. In der Branche hatten Aroundtown gute Zahlen vorgelegt und stiegen um 2 Prozent. Auch FMC setzten ihre Rally nach positiven Analystenstimmen fort und kletterten 2,4 Prozent.

Covestro verloren dagegen 2 Prozent. Hier belasteten Anschlussverkäufe nach der negativen Studie von Barclays vom Vortag. Die Analysten hatten auf möglichen Margendruck und Überkapazitäten in China hingewiesen. Am Berichtstag wies nun auch die Citigroup auf ein Überangebot von Recyling-Plastik im Reich der Mitte hin.

Rally bei Steinhoff und Tele Columbus

Steinhoff-Aktien zeigten sich in Rallylaune und sprangen um 26 Prozent auf 17 Cent. Kurstreiber war eine Vorstellung der Fortschritte bei der Neustrukturierung vor einem Ausschuss des südafrikanischen Parlaments. Vor allem wurde der geschätzte Net Asset Value der Aktie (NAV) mit 58 Cent je Aktie vor dem Parlamentsausschuss bestätigt, der zu den Halbjahreszahlen festgestellt worden war.

Trotz der bereits zweiten Prognosesenkung in diesem Jahr sprangen auch die Aktien des TV-Kabelanbieters Tele Columbus um 27 Prozent an. Das Unternehmen spricht zwar von höheren Kosten und niedrigeren Umsätzen. "Angesichts der Kurshalbierung dürften allerdings einige Marktteilnehmer mit Schlimmerem gerechnet haben", sagte ein Händler. Die Aktie hat seit Jahresbeginn rund 70 Prozent abgegeben.

Bertrandt stiegen um 3 Prozent nach gut aufgenommenen Zahlen. Zwar hat das Ingenieur-Büro mit der EBIT-Marge von 6,6 Prozent das eigene Ziel von 7 bis 9 Prozent in diesem Jahr noch nicht erreicht, gut kommt aber die höhere Eigenkapitalquote an.

Auch bei der Aktie des Fernsehsenders RTL Group ging es nach positiv aufgenommenen Zahlen aufwärts, und zwar um 2,1 Prozent. Der Umsatz hat im zweiten Quartal die Erwartungen geschlagen. Bei den Technologie-Wert legten Dialog Semiconductor nach der Eindeckung von Leerverkäufen in der Spitze um 8 Prozent zu und schlossen um 4,8 Prozent höher.

Wenig Inspiration lösten indes Zahlen und erhöhte Dividende beim französischen Spirituosenkonzern Pernod Ricard aus. Die Aktien schlossen unverändert, obwohl der Nettogewinn im Jahresvergleich um 13 Prozent zulegte.

.=== . Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.456,13 +8,56 +0,2% -1,4% . Stoxx-50 3.083,76 +10,10 +0,3% -3,0% . Stoxx-600 386,58 +1,12 +0,3% -0,7% Frankfurt XETRA-DAX 12.561,68 +34,26 +0,3% -2,8% London FTSE-100 London 7.563,21 -54,01 -0,7% -1,4% Paris CAC-40 Paris 5.501,33 +16,34 +0,3% +3,6% Amsterdam AEX Amsterdam 565,15 +2,12 +0,4% +3,8% Athen ATHEX-20 Athen 1.953,75 +10,07 +0,5% -6,2% Brüssel BEL-20 Bruessel 3.817,46 +1,45 +0,0% -4,0% Budapest BUX Budapest 37.234,86 +415,93 +1,1% -5,4% Helsinki OMXH-25 Helsinki 4.386,53 -1,17 -0,0% +12,0% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 115.401,07 -859,49 -0,7% -18,2% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 1.027,97 +0,70 +0,1% +0,4% Lissabon PSI 20 Lissabon 5.511,79 -16,05 -0,3% +2,0% Madrid IBEX-35 Madrid 9.569,50 -37,00 -0,4% -4,7% Mailand FTSE-MIB Mailand 20.760,07 +140,02 +0,7% -5,1% Moskau RTS Moskau 1.085,01 +6,73 +0,6% -6,0% Oslo OBX Oslo 849,18 +1,11 +0,1% +14,3% Prag PX Prag 1.078,85 -0,75 -0,1% +0,1% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.677,22 +6,07 +0,4% +6,4% Warschau WIG-20 Warschau 2.380,68 -9,74 -0,4% -3,3% Wien ATX Wien 3.331,33 +1,57 +0,0% -3,6% Zürich SMI Zuerich 9.083,84 -0,42 -0,0% -3,2% DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:00 Mo, 17.20 % YTD EUR/USD 1,1698 +0,04% 1,1670 1,1676 -2,6% EUR/JPY 130,74 +0,57% 129,81 129,66 -3,4% EUR/CHF 1,1382 -0,30% 1,1441 1,1447 -2,8% EUR/GBP 0,8997 -0,98% 0,9067 0,9059 +1,2% USD/JPY 111,77 +0,53% 111,24 111,06 -0,8% GBP/USD 1,3001 +1,02% 1,2871 1,2887 -3,8% Bitcoin BTC/USD 7.008,43 -1,1% 6.906,84 6.751,95 -48,7% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,60 -0,60 0,02 Deutschland 10 Jahre 0,40 0,38 -0,03 USA 2 Jahre 2,68 2,67 0,79 USA 10 Jahre 2,89 2,88 0,48 Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02 Japan 10 Jahre 0,10 0,09 0,05 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,32 68,53 +1,2% 0,79 +18,1% Brent/ICE 76,59 75,95 +0,8% 0,64 +19,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.204,74 1.201,20 +0,3% +3,54 -7,5% Silber (Spot) 14,74 14,71 +0,2% +0,03 -13,0% Platin (Spot) 794,20 791,00 +0,4% +3,20 -14,6% Kupfer-Future 2,70 2,74 -1,4% -0,04 -19,2% .===

