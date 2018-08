Wenn sich nächste Woche die EU-Finanzminister in Wien treffen, dann wird Italien Thema sein. Nicht nur wegen eines "sicheren" Vetos zum EU-Budget wegen der Migration. Der Plan der Regierung, im September ein sehr expansives und defizitfinanziertes Budget zu präsentieren, treibt an den Märkten und in einigen Hauptstädten die Unsicherheit. Es mag Österreichs Ratspräsidentschaft sein, aber aktuell setzt Italien wichtige Teile der Agenda. Aus dem "5 vor 9 Newsletter", zitiert im http://www.boerse-social.com/gabb .

