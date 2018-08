Mainz (ots) - Donnerstag, 30. August 2018, 5.30 Uhr



ZDF-Morgenmagazin Moderation: Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr), Jana Pareigis, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)



EU-Mission "Sophia": Keine Einigung - Italien blockiert Verlängerung IFA: Vernetzte Haushalte - Verbraucher zögern mit Kauf Ghana: Start-ups schaffen Jobs - Hoffnung auf Schokolade Insel Mainau: Ein Traum von Dahlien - Platz im Garten - live vom Bodensee Fußball: Löws Fehleranalyse - Zu Gast: Thomas Berthold







Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Sven Martinek, Schauspieler Auf der Suche nach Lehrlingen - Warum Unternehmen die Bewerber fehlen Vegane Ernährung für Kinder - Ist das für die Kleinen gefährlich? Auberginen mit Couscous-Füllung - Leckeres Rezept von Armin Roßmeier







drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Mülldetektive in Hamburg - Suche nach illegaler Entsorgung Expedition Deutschland: Börde-Havel - Ein Ständchen auf der Gitarre Kultfriseurin am Reuterplatz - Lucella Mannino in Berlin







Leute heute Moderation: Karen Webb



Jürgen Vogel bei der Arbeit - Dreharbeiten zum Film "Die drei!!!" Ryan Gosling in Venedig - Premiere von "First Man" Harry und Meghan besuchen Musical - Charity-Vorstellung von "Hamilton"







maybrit illner



Thema: Hetzjagd in Chemnitz - Bewährungsprobe für den Rechtsstaat Gäste: Katarina Barley, SPD, Bundesjustizministerin Marco Wanderwitz, CDU, Staatssekretär Bundesinnenministerium Antje Hermenau, parteilos, Mitbegründerin der Grünen in Sachsen Michael Nattke, Kulturbüro Sachsen, Rechtsextremismus-Experte Matthias Manthei, BMV, Ehemaliger AfD-Landesvorsitzender MV Sophie Sumburane, Autorin



Ein Verbrechen geschieht. Doch statt Trauer und Bemühen um Aufklärung regieren Hass und Gewalt. Eine regelrechte Pogromstimmung herrschte in Chemnitz. Die Polizei war überfordert. Das soll sich nicht wiederholen. Nach den Ausschreitungen will Sachsens Regierung entschiedener gegen Rechtsextremismus vorgehen. Doch wie lässt sich das erreichen? Wie geht man gegen Antidemokraten richtig vor? Was hat sich nach Freital, Heidenau, Clausnitz oder Bautzen geändert, wo seit 2015 Ähnliches geschah? Wer kämpft gegen rechts und wer gegen den Rechtsstaat?







