Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Aktienindizes hangeln sich weiter von Rekord zu Rekord, am Mittwoch mit Unterstützung eines ganz leicht nach oben korrigierten BIP-Wachstums im zweiten Quartal.

Der Nasdaq-Composite, der erst am Montag erstmals überhaupt die 8.000er Marke überwunden hatte, legt um weitere 0,8 Prozent zu auf 8.093 Punkte. Der S&P-500 steigt um 0,5 Prozent und hat ebenfalls ein neues Rekordhoch erreicht. Der Dow-Jones-Index kommt um 0,3 Prozent voran auf 26.146 Punkte, ihm fehlen damit noch knapp 500 Punkte zu einem Rekord. Am Anleihemarkt treten die Kurse auf der Stelle. Die Zehnjahresrendite liegt bei 2,89 Prozent.

Neben der unverändert gut laufenden Konjunktur macht die Entspannung in den Handelskonflikten der USA mit mehreren Wirtschaftspartnern die Anleger mutig. Insbesondere hoffen sie, dass die Handelseinigung zwischen den USA und Mexiko auf den dritten Noch-Nafta-Partner Kanada ausgeweitet wird. Darüber führt die kanadische Außenministerin aktuell Gespräche in Washington.

Aber auch starke Unternehmenszahlen lieferten Munition für die Rekordjagd, heißt es. Investmentstrategie-Direktor Robert Haworth von U.S. Bank Wealth Management spricht von einem idealen, einem sogenannten Goldilock-Umfeld: "Steigende Ergebnisse, eine moderate Inflation und relativ niedrige Zinssätze stützen und treiben die Aktienkurse weiter an."

Amazon kurz vor 2.000er Marke

Bei den Einzelwerten liegen Hewlett Packard Enterprises (HPE) 1,5 Prozent im Plus. Der Computer-Hardware-Konzern hat die Erwartungen bei Umsatz und Ergebnis übertroffen und die Jahresziele angehoben.

American Eagle Outfitters fallen um knapp 9 Prozent, nachdem der Textileinzelhändler einen enttäuschenden Ausblick gegeben hat. Dass Umsatz und Ergebnis im zweiten Geschäftsquartal über den Erwartungen lagen, fällt dagegen nicht ins Gewicht.

Amazon nähern sich derweil mit großen Schritten der 2.000-Dollar-Marke. Der Kurs zieht um 2,2 auf 1.975 Dollar an. Morgan Stanley hat das Kursziel auf 2.500 von 1.850 Dollar angehoben. Die Bank berücksichtigt nun nach eigenen Angaben die Einnahmequellen und das langfristige Wachstum des Unternehmens genauer.

Auch bei Alphabet treibt ein angehobenes Kursziel von Morgan Stanley. Hintergrund ist eine sehr positive Einschätzung der Autonome-Fahrzeug-Sparte Waymo. Die Aktie verteuert sich um 1,4 Prozent.

Der Kurs von Box schießt um 8,3 Prozent nach unten, nachdem der Cloud-Spezialist einen Ausblick unter den Erwartungen abgegeben hat.

Dagegen hat der Cannabis-Produzent Tilray eine Verdopplung des Umsatzes vorzuweisen. Die Aktie haussiert um knapp 19 Prozent.

Pfund steigt - Lira fällt - Yen schwächelt

Am Devisenmarkt ist die Entwicklung sehr uneinheitlich. Während der Dollar zum Euro seit dem Mittag schwächelt, zieht er zum Yen weiter an. Kräftig aufwärts geht es für das Pfund, nachdem Brexit-EU-Verhandlungsführer Michel Barnier laut der Nachrichtenagentur Reuters den Willen hat erkennen lassen, Großbritannien nach dem Brexit entgegenzukommen. "Wir sind bereit, Großbritannien eine Partnerschaft anzubieten, wie es noch keine zuvor mit einem Drittland gegeben hat", sagte Barnier demnach.

Die türkische Lira steht dagegen wieder unter Druck, unter anderem, weil die Ratingagentur Moody's am Dienstagabend 18 türkische Banken abgestuft hat. Zudem haben neue Liquiditätsmaßnahmen der Notenbank keinen Eindruck auf die Märkte gemacht. Diese warten weiter auf eine Reaktion in Gestalt höherer Zinsen, die Präsident Erdogan allerdings mehrfach erklärtermaßen nicht sehen will. Der Dollar kostet 6,42 Lira, verglichen mit 6,27 am Vorabend.

Am Ölmarkt treiben deutlicher als erwartet gesunkene US-Lagervorräte die Preise. Der Preis für die US-Sorte WTI steigt um 1,2 Prozent auf 69,32 Dollar je Fass.

Der Goldpreis hält sich über der wichtigen Marke von 1.200 Dollar je Feinunze. Aktuell kostet sie 1.206 Dollar und damit 0,4 Prozent mehr als am Vorabend.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.146,63 0,32 82,61 5,77 S&P-500 2.914,00 0,57 16,48 8,99 Nasdaq-Comp. 8.097,84 0,84 67,80 17,30 Nasdaq-100 7.645,18 0,99 74,93 19,52 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,66 -0,4 2,67 145,9 5 Jahre 2,78 -0,0 2,78 85,1 7 Jahre 2,84 0,6 2,84 59,7 10 Jahre 2,89 0,5 2,88 44,1 30 Jahre 3,03 -0,4 3,03 -4,1 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:00 Mo, 17.20 % YTD EUR/USD 1,1697 +0,03% 1,1670 1,1676 -2,6% EUR/JPY 130,74 +0,57% 129,81 129,66 -3,4% EUR/CHF 1,1375 -0,35% 1,1441 1,1447 -2,9% EUR/GBP 0,9009 -0,84% 0,9067 0,9059 +1,3% USD/JPY 111,76 +0,52% 111,24 111,06 -0,8% GBP/USD 1,2985 +0,90% 1,2871 1,2887 -3,9% Bitcoin BTC/USD 6.976,28 -1,6% 6.906,84 6.751,95 -48,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,21 68,53 +1,0% 0,68 +17,9% Brent/ICE 76,75 75,95 +1,1% 0,80 +19,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.204,86 1.201,20 +0,3% +3,66 -7,5% Silber (Spot) 14,74 14,71 +0,2% +0,03 -13,0% Platin (Spot) 794,20 791,00 +0,4% +3,20 -14,6% Kupfer-Future 2,70 2,74 -1,2% -0,03 -19,1% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/raz

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2018 12:37 ET (16:37 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.