Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.456,13 +0,25% -1,37% Stoxx50 3.083,76 +0,33% -2,96% DAX 12.561,68 +0,27% -2,76% FTSE 7.563,21 -0,71% -1,43% CAC 5.501,33 +0,30% +3,55% DJIA 26.147,42 +0,32% +5,78% S&P-500 2.913,79 +0,56% +8,98% Nasdaq-Comp. 8.096,49 +0,83% +17,28% Nasdaq-100 7.644,26 +0,98% +19,51% Nikkei-225 22.848,22 +0,15% +0,37% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,21 -32

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,32 68,53 +1,2% 0,79 +18,1% Brent/ICE 76,63 75,95 +0,9% 0,68 +19,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.205,05 1.201,20 +0,3% +3,85 -7,5% Silber (Spot) 14,75 14,71 +0,3% +0,04 -12,9% Platin (Spot) 794,65 791,00 +0,5% +3,65 -14,5% Kupfer-Future 2,70 2,74 -1,3% -0,04 -19,1%

Am Ölmarkt treiben deutlicher als erwartet gesunkene US-Lagervorräte die Preise. Der Preis für die US-Sorte WTI steigt um 1,2 Prozent auf 69,32 Dollar je Fass.

FINANZMARKT USA

Freundlich - Die US-Aktienindizes hangeln sich weiter von Rekord zu Rekord, am Mittwoch mit Unterstützung eines ganz leicht nach oben korrigierten BIP-Wachstums im zweiten Quartal. Neben der unverändert gut laufenden Konjunktur macht die Entspannung in den Handelskonflikten der USA mit mehreren Wirtschaftspartnern die Anleger mutig. Aber auch starke Unternehmenszahlen lieferten Munition für die Rekordjagd, heißt es. Bei den Einzelwerten liegen Hewlett Packard Enterprises (HPE) 1,5 Prozent im Plus. Der Computer-Hardware-Konzern hat die Erwartungen bei Umsatz und Ergebnis übertroffen und die Jahresziele angehoben. American Eagle Outfitters fallen um knapp 9 Prozent, nachdem der Textileinzelhändler einen enttäuschenden Ausblick gegeben hat. Amazon nähern sich derweil mit großen Schritten der 2.000-Dollar-Marke. Der Kurs zieht um 2,2 auf 1.975 Dollar an. Morgan Stanley hat das Kursziel auf 2.500 von 1.850 Dollar angehoben. Auch bei Alphabet treibt ein angehobenes Kursziel von Morgan Stanley. Hintergrund ist eine sehr positive Einschätzung der Autonome-Fahrzeug-Sparte Waymo. Die Aktie verteuert sich um 1,4 Prozent. Der Kurs von Box schießt um 8,3 Prozent nach unten, nachdem der Cloud-Spezialist einen Ausblick unter den Erwartungen abgegeben hat.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Neue Rekordkurse an Wall Street dank starker US-Konjunktursignale stützten auch hier die Stimmung. Das US-BIP zum zweiten Quartal wurde nach oben revidiert auf 4,2 Prozent nach zuvor noch bei 4,1 Prozent. Leicht positiv wurden Kommentare von den Ausstiegsverhandlungen der Briten durch EU-Chef-Verhandler Michel Barnier aufgenommen. Dies milderte Sorgen vor einem zu harten Brexit.Im DAX notierten die meisten Aktien um die Nulllinie. Immobilienwerte zogen an, so stiegen Vonovia um 1,5 Prozent auf ein neues Rekordhoch. In der Branche hatten Aroundtown gute Zahlen vorgelegt und stiegen um 2 Prozent. Auch FMC setzten ihre Rally nach positiven Analystenstimmen fort und kletterten 2,4 Prozent. Covestro verloren dagegen 2 Prozent. Hier belasteten Anschlussverkäufe nach der negativen Studie von Barclays vom Vortag. Bertrandt stiegen um 3 Prozent nach gut aufgenommenen Zahlen. Zwar hat das Ingenieur-Büro mit der EBIT-Marge von 6,6 Prozent das eigene Ziel von 7 bis 9 Prozent in diesem Jahr noch nicht erreicht, gut kommt aber die höhere Eigenkapitalquote an. Auch bei der Aktie des Fernsehsenders RTL Group ging es nach positiv aufgenommenen Zahlen aufwärts, und zwar um 2,1 Prozent. Bei den Technologie-Werten legten Dialog Semiconductor nach der Eindeckung von Leerverkäufen in der Spitze um 8 Prozent zu und schlossen um 4,8 Prozent höher.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:00 Mo, 17.20 % YTD EUR/USD 1,1700 +0,05% 1,1670 1,1676 -2,6% EUR/JPY 130,75 +0,57% 129,81 129,66 -3,4% EUR/CHF 1,1379 -0,32% 1,1441 1,1447 -2,8% EUR/GBP 0,8997 -0,97% 0,9067 0,9059 +1,2% USD/JPY 111,75 +0,52% 111,24 111,06 -0,8% GBP/USD 1,3004 +1,04% 1,2871 1,2887 -3,8% Bitcoin BTC/USD 7.000,81 -1,2% 6.906,84 6.751,95 -48,7%

Am Devisenmarkt ist die Entwicklung sehr uneinheitlich. Während der Dollar zum Euro seit dem Mittag schwächelt, zieht er zum Yen weiter an. Kräftig aufwärts geht es für das Pfund, nachdem Brexit-EU-Verhandlungsführer Michel Barnier laut der Nachrichtenagentur Reuters den Willen hat erkennen lassen, Großbritannien nach dem Brexit entgegenzukommen. "Wir sind bereit, Großbritannien eine Partnerschaft anzubieten, wie es noch keine zuvor mit einem Drittland gegeben hat", sagte Barnier demnach. Die türkische Lira steht dagegen wieder unter Druck, unter anderem, weil die Ratingagentur Moody's am Dienstagabend 18 türkische Banken abgestuft hat. Zudem haben neue Liquiditätsmaßnahmen der Notenbank keinen Eindruck auf die Märkte gemacht. Diese warten weiter auf eine Reaktion in Gestalt höherer Zinsen, die Präsident Erdogan allerdings mehrfach erklärtermaßen nicht sehen will. Der Dollar kostet 6,42 Lira, verglichen mit 6,27 am Vorabend.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nachdem weder die europäischen noch die US-Börsen durch große Bewegungen aufgefallen sind, setzte sich am Mittwoch an den asiatischen Handelsplätzen kein klarer Trend durch. Nach zwei Tagen mit Gewinnen in Asien habe es an neuen Impulsen gefehlt, hieß es. Die Einigung zwischen den USA und Mexiko im Handelsstreit stützte nicht mehr. Der Nikkei-225 gewann 0,2 Prozent und schloss damit auf einem neuen Zweieinhalbmonatshoch. Seit sieben Sitzungen marschieren japanische Aktien nun schon nach oben. Gesucht waren einmal mehr Reederei- und Transportwerte. sahen in den Sektortiteln Gewinner der Hoffnung auf sich abkühlende Handelsauseinandersetzungen. Auch Bankenwerte liefen gut. Der chinesische Aktienmarkt hinkte der regionalen Entwicklung erneut hinterher. Der Handel stand ganz im Zeichen der Geschäftsausweise von drei der vier größten Banken des Landes. In Seoul gewann der Kospi 0,3 Prozent und baute die Gewinnserie damit auf neun Sitzungen aus. Es war die längste Aufschwungphase seit Juli 2009. Ein bärischer Blick auf den südkoreanischen Aktienmarkt sei verfrüht, urteilten die Analysten von Samsung Securities. In Sydney setzte sich die Erholung der schwer gewichteten Finanztitel fort, der Sektor gewann 1,8 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

HSH Nordbank rutscht wegen Privatisierung wieder in Verlustzone

Die vor der Privatisierung stehende Landesbank HSH Nordbank hat im ersten Halbjahr wieder einen Verlust von 77 Millionen Euro nach Steuern geschrieben. Im Vorjahreszeitraum hatte das Hamburger Geldhaus noch 158 Millionen Euro verdient. Die HSH führte den neuerlichen Verlust auf Privatisierungseffekte zurück.

Nanogate profitiert bei Umsatz von Zukäufen und bestätigt Prognose

Nanogate hat im ersten Halbjahr dank Zukäufen Umsatz und Gewinn gesteigert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Hersteller von designorientierten Hightech-Oberflächen. Der Umsatz stieg nach vorläufigen Zahlen auf mehr als 117 (94,7) Millionen Euro.

Aldi will Verpackungsmenge deutlich reduzieren

Die beiden Discounter Aldi Nord und Süd wollen die Verpackungsmenge in ihren Märkten deutlich reduzieren. Wie die Unternehmen mitteilten, soll der Materialeinsatz bei den Verpackungen der Eigenmarken bis 2025 um 30 Prozent reduziert werden. Bis 2022 sollen außerdem sämtliche Verpackungen von Eigenmarken recyclingfähig sein.

UN-Menschenrechtskommissar fordert von Facebook Vorgehen gegen Hassbotschaften

UN-Menschenrechtskommissar Zeid Ra'ad al-Hussein hat Facebook dazu aufgefordert, Hassbotschaften auf der Plattform zu bekämpfen. Das Online-Netzwerk müsse sich darüber im Klaren sein, "auf welcher Seite des Rechts" es stehe, sagte Zeid am Mittwoch in Genf. Facebook solle "proaktiv" darüber nachdenken, mit welchen Schritten es schon vor Beginn einer Krise gegen Hasskommentare vorgehen könne.

August 29, 2018 12:41 ET (16:41 GMT)

