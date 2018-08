Zürich (awp) - Bei der Immobiliengesellschaft Swiss Finance Property Investment (SFPI) kommt es zu einem Wechsel an der Spitze. Thomas Prajer verlässt das Unternehmen. Der Verwaltungsrat hat Adrian Schenker zum neuen CEO gewählt, wie es in einer Mitteilung am Mittwochabend hiess. Schenker ist Mitgründer der Swiss Finance ...

Den vollständigen Artikel lesen ...