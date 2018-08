Der österreichische Forscher Bernd Marin über Unterschiede zwischen der Rente in seiner Heimat und in Deutschland - und bessere Vorbilder.

Herr Marin, in Österreich bekommen Ruheständler im Durchschnitt fast 60 Prozent mehr Rente als in Deutschland. Was kann Ihr Land, was wir nicht können?Wie viel mehr Rentner in Österreich genau bekommen, hängt von der Art der Berechnung ab. Jedenfalls geben wir nach Zahlen der OECD rund 13,8 Prozent der Wirtschaftsleistung dafür aus und Deutschland 10,1 Prozent.

Das heißt: Um auf das österreichische Niveau zu gelangen, müsste die Bundesrepublik über 100 Milliarden Euro pro Jahr mehr ausgeben. Bekämen wir dafür auch entsprechend bessere Leistungen?Das ist fraglich. Österreich hat mit die höchsten Ausgaben, aber bei Weitem nicht die besten Leistungen. Ein Beispiel: Weil es bei uns keine Grundsicherung gibt und vor allem Hunderttausende Frauen keine eigenen Ansprüche erarbeitet haben, liegt die Armutsrate unter Rentnern bei fast neun Prozent - das ist zwar besser als in Deutschland, aber schlechter als in Griechenland.

Der Beitrag zur Rente liegt in Österreich bei 22,8 Prozent - deutlich mehr als die 18,6 Prozent in Deutschland. Wirkt sich das nicht negativ auf die Beschäftigung aus, zumal Arbeitgeber mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...