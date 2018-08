Vor dem nächsten Rentenstreit sollte sich die SPD von der Schweiz inspirieren lassen. Da drückt sich keiner vor der Rentenkasse - auch Reiche nicht.

Was haben Elon Musk und Andrea Nahles gemeinsam? Fast nichts. Er steuert das Zukunftsmodell Tesla, sie das Auslaufmodell SPD. Er will auf dem Mars leben, sie nur politisch überleben. Er denkt nicht an die Rente, sie derzeit nur. Doch in einem Punkt sind sich Musk und Nahles erstaunlich nahe. Zick-Zack lieben sie beide. Während er nicht weiß, ob er Tesla von der Börse nehmen soll oder nicht, weiß sie nicht, ob sie mit der SPD in die Mitte oder nach links will.

Keine paar Wochen ist es her, dass Nahles noch die Rückeroberung der politischen Mitte verkündete. Kanzlerin Angela Merkel sei von rechts so unter Druck, dass sie die Mitte aufgeben müsse. Da entstünde Platz für die SPD, gab sich ...

