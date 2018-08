Ein Durchhänger von der Aphria-Aktie vom Dienstag könnte schon am Mittwoch wieder in Vergessenheit geraten. Gestern noch verlor der Titel deutlich an Wert und fiel im Tief bis auf 8,85 Euro ab, sehr wahrscheinlich durch Gewinnmitnahmen nach dem letzten Kurssprung. Jetzt machen die Käufer aber wieder ordentlich Druck und befördern die Aktie am Mittwochmorgen wieder um 5,7 Prozent gen Norden.

Damit notieren die Anteile jetzt bei 9,90 Euro und haben die psychologisch nicht unwichtige Marke bei ... (Robert Sasse)

