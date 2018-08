Der erst Ende letzte Woche eingeläutete Aufwärtstrend bei Aurora Cannabis wurde am Dienstag jäh unterbrochen. Die Aktie verlor im Laufe des Tages deutlich an Wert und verschlechterte sich von rund 6,20 Euro bis auf 5,40 Euro im Tief. Die Käufer lassen das aber ganz offensichtlich nicht einfach auf sich sitzen und holen schon am Mittwochmorgen zum Gegenschlag aus.

Nach Zugewinnen in Höhe von 4,8 Prozent werden die Anteile derzeit zu je 5,92 Euro gehandelt. Das lässt darauf hoffen, dass die positive ... (Robert Sasse)

