Normalerweise ist es für eine Aktie keine gute Nachricht, wenn ein Unternehmen die eigene Prognose senken muss. Tele Columbus tat am Mittwoch genau das. Unter anderem bedingt durch die Übernahme von Pepcom werden deutlich höhere Marketingausgaben für die Anwerbung von neuen Kunden fällig. Das drückt auf die Gewinne, aber auch beim Umsatz sieht es nicht viel besser aus. Wurde vorher noch mit einem leichten Wachstum gerechnet, soll jetzt nur in etwa so viel wie im Vorjahr eingenommen werden.

Die ... (Robert Sasse)

