In ihrem derzeitigen Abwärtstrend konnte die Aktie von Stockholm IT Ventures bei einem Kurs von 0,03 Euro vorübergehend noch eine vergleichsweise stabile Unterstützung bilden. In den letzten Tagen zeigt sich allerdings, dass eben jene immer stärker schwächelt. Im Verlauf der Woche fiel die Aktie mehrfach unter die Marke von 0,03 Euro, im Tief ging es sogar kurzzeitig bis auf 0,021 Euro herunter.

Am Mittwochmorgen war zunächst eine Gegenbewegung festzustellen, als sich der Aktienkurs um 7,3 ...

