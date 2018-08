Die Analysten der Baader Bank heben SBO von Sell auf Hold hoch und erhöhen das Kursziel auf 100 Euro (zuvor 60,00 Euro). Die Analysten gehen davon aus, dass eine breitere Erholung bevorsteht und sehen den Grund in dem zurückhaltenden Investitionsverhalten viler Kunden in neue Anlagen in den vergangenen Jahren. Die Baader-Experten gehen davon aus, dass SBO weiteres Wachstum und steigende Margen verzeichnen wird können. Bisher sei der Aufschwung vor allem auf die starke Nachfrage in Nordamerika und im Segment Oilfield Equipment (OE) zurückzuführen gewesen. Aber jetzt würden auch die Nachfrage auf den internationalen Märkten steigen. Die Baader-Experten gehen davon aus, dass SBO die Auslastung im Segment Advanced Manufacturing & Service steigern...

