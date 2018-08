Sanktionen gegen den Iran, Streit um die Straße von Hormus, Förderkrise in Venezuela: Zukunftsängste bezüglich der Ölmengen lassen die Preise steigen.

An ihrer schmalsten Stelle ist die Passage nur 54 Kilometer breit. Doch die Öltanker, die sie durchfahren, transportieren knapp ein Fünftel der weltweiten Tagesproduktion an Rohöl. Das macht die Straße von Hormus im Persischen Golf zur strategisch wichtigsten Schifffahrtsstraße der Welt - und zum Brennpunkt im Streit über das Atomabkommen zwischen den USA und Iran.

Erst Anfang der Woche hatte der Iran, dessen Küste im Norden an die Passage grenzt, den Ton verschärft. Man habe die volle Kontrolle über die Straße von Hormus, erklärte der Marinechef der iranischen Revolutionsgarden, Aliresa Tangsiri. "Es gibt keine Notwendigkeit für die Anwesenheit der USA und anderer Staaten, die nicht hierhergehören."

Die Replik der USA folgte prompt: "Die Vereinigten Staaten werden weiter mit ihren Partnern daran arbeiten, die Navigationsfreiheit und den freien Handelsfluss auf internationalen Schifffahrtsstraßen zu gewährleisten", schrieb US-Außenminister Mike Pompeo auf Twitter.

Pompeos Warnung hat einen wichtigen Grund: Bereits in der Vergangenheit hatte der Iran damit gedroht, die Straße von Hormus abzuriegeln - mit kaum absehbaren Auswirkungen auf den Ölpreis. "Die Preisreaktion wäre enorm und nicht abschätzbar", schreiben die Rohstoffanalysten der Commerzbank.

Auch wenn Experten eine Seeblockade und eine militärische Eskalation im Persischen Golf für unwahrscheinlich halten, bleibt der Iran-Konflikt das bestimmende Thema auf dem Ölmarkt. "Die Auswirkungen der US-Sanktionen sind die größte Unbekannte für den Ölpreis", sagt Warren Patterson, Rohstoffanalyst der niederländischen ING-Bank.

Neben dem Iran-Konflikt sorgen die Dauerkrisen der Ölexporteure Venezuela und Libyen für ein knappes Angebot. Und über all dem schwebt der ungewisse Ausgang des Handelskonfliktes zwischen den USA und China. Eine Lösung dieser Konflikte ist nicht in Sicht. So dürfte der Ölpreis weiter im Würgegriff der Weltpolitik bleiben.

Die geopolitischen Verwerfungen sind schon jetzt am Ölmarkt spürbar, sagt ING-Analyst Patterson. "Unsicherheit treibt den Preis." ...

