Profis erwarten, dass die Ölpreise eine Schwächephase vor sich haben. Wer die Skepsis nicht teilt, findet attraktive Einstiegschancen - mit Risiko.

Profis an den Rohstoffmärkten rechnen mit einer ausgedehnten Schwäche der Ölpreise in den kommenden Jahren. Derzeit stützt zwar die Furcht vor kurzfristig drohenden Angebotsengpässen die Preise. Doch nach Einschätzung der Käufer und Verkäufer von Rohöl handelt es sich dabei um einen nur vorübergehenden Effekt.

Wer ihren Pessimismus für überzogen hält, hat mit Anlagezertifikaten auf Öl so gute Renditechancen wie seit Jahren nicht mehr. Denn attraktive Renditen bringen diese Papiere auch dann, wenn die Ölpreise ihre aktuellen Niveaus nur verteidigen und nicht, wie am Markt erwartet, stärker unter Druck geraten.

Der Grund: Am Rohölmarkt ist seit einiger Zeit die oben beschriebene "Backwardation"-Situation zu beobachten, bei der Preise für Öl am Terminmarkt niedriger sind als die aktuellen. Genau davon profitieren die Kurse solcher Zertifikate.

Der Terminmarkt für Rohöl ist für Anleger aus folgendem Grund relevant: Um in Öl investieren zu könne, müssen Großinvestoren und auch Produktanbieter anders als etwa am Aktienmarkt einen Umweg gehen. So hält ein börsengehandelter Fonds (ETF) auf den Dax in seinem Fondsvermögen meist die Aktien des deutschen Bluechip-Barometers.

Auch ETFs auf Edelmetalle können Gold und Silber im Tresor einlagern, um Anleger von steigenden Preisen profitieren zu lassen. Bei nahezu allen anderen Rohstoffen ist das allerdings in der Regel unmöglich. Das Problem sind die hohen Lagerkosten - auch beim Öl. Entsprechende Anlagevehikel wie Öl-Zertifikate müssten mit ...

