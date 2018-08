Die Aktie von Daimler befindet sich seit über drei Jahren in einer größeren Korrektur. Bereits in meiner Betrachtung aus dem Jahr'14 hatte ich diese Bewegung auch in zeitlicher Hinsicht so prognostiziert. Zuvor sollte das Wertpapier indes noch bis in den Bereich um 90 € steigen. Auch diesem Anspruch konnte die zwischenzeitliche Performance Rechnung tragen. Die Struktur der Korrektur lässt auf ein fast "unbegrenztes" Fortsetzen schließen, jedenfalls für den hier dargestellten Bereich.

