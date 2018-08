Genf (awp) - Die Reyl-Gruppe hat im ersten Halbjahr 2018 deutlich mehr verdient. Es resultierte ein konsolidierter Halbjahresreingewinn in der Höhe von 97,3 Millionen Franken gegenüber 10,3 Millionen in der Vorjahresperiode, wie die Genfer Bank am Mittwoch in einer Pressemitteilung ausführte. Die überaus deutliche Steigerung ...

