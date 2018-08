FRANKFURT (Dow Jones)--Scout24 sind am Mittwoch bei Lang & Schwarz rund 1 Prozent niedriger gestellt worden, einem Händler zufolge aber ohne Umsatz. Am Abend war bekannt geworden, dass Konzernchef Gregory Ellis vorzeitig aus dem Amt des Vorstandsvorsitzenden ausscheiden will - aus persönlichen Gründen.

Gar nicht bewegt habe sich der Kurs von Deag Deutsche Entertainment AG. Der Veranstalter hatte am Abend seine Halbjahreszahlen vorgelegt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.574 12.562 +0,10% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

August 29, 2018 16:22 ET (20:22 GMT)

