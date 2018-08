Die Regierung in Nordkorea setzt offenbar Schadsoftware ein, um mithilfe der Computern ihrer ausländischen Opfer Bitcoin abzubauen.

TOP-Meldung Nordkorea nutzt Bitcoin-Mining zur Finanzierung seines Regimes Nordkoreas setzt offenbar bösartige Software ein, die es seiner Armee von Cyber-Hackern ermöglicht, "illegal" zu minen und Bitcoins spurlos zu gewinnen, behaupteten Analysten am Dienstag. Angesichts der Tatsache, dass Pjöngjang nicht über die Computer-Power verfügt, nutzt das Regime demnach bösartige Bitcoin-Mining-Software, die auf den Computern der Opfer eingesetzt wird. "Wir wissen, dass es in Nordkorea an Elektrizität und schnellem Internet mangelt", zitiert die Korea Times eine Sonderbeauftragte des Foreign Policy Forums in Hawaii. Ein Bericht des staatlichen Wirtschaftsforschungszentrums der ...

