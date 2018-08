Die Produktion und der Konsum von Blaubeeren in Mexiko geht auf 1996 zurück und hat seine Herausforderungen überwunden, und das Wachstum der letzten Dekade wird infolge der globalen Nachfrage nach dem Produkt auf 800% geschätzt. Mexiko erzeugt 36.700 Tonnen Blaubeeren pro Jahr, vor allem in den Staaten Jalisco, Michoacán und Sinaloa. Bildquelle: Shutterstock.com In Mexiko...

