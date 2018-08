Unternehmen plant, dem wachsenden Bedarf für fortgeschrittene Analytik und künstliche Intelligenz in der Wertschöpfungskette für vernetzte und autonome Fahrzeuge Rechnung zu tragen von den Erfahrungen im Fahrzeug über Standort-Dienstleistungen bis hin zu Verkehrs- und intelligentem City-Management

Kinetica bringt der weltweiten Automobilindustrie als Erkenntnisse liefernder Motor für die Wirtschaft der extremen Daten fortschrittliche Analytiken, künstliche Intelligenz und seine grafische Verarbeitungseinheit (graphics processing unit, GPU) schrittweise näher. Das Unternehmen gab heute bekannt, dass es demnächst ein Silber-Mitglied der Linux Foundation und ein Bronze-Mitglied von Automotive Grade Linux (AGL) sein wird. Da Standortanalysen beim vernetzten und autonomen Einsatz von Fahrzeugen eine entscheidende Rolle spielt, gab Kinetica auch eine neuartige Integration des Online-Kartenanbieters Mapbox bekannt. Diesen Teil des Systems wird Kinetica für die Open Source Gemeinde freigeben, was die individuelle Entwicklung für eine neue Klasse von Applikationen dramatisch vereinfachen wird.

"Die Automobilindustrie macht zurzeit den bedeutendsten Sprung in der Entwicklung, seit das erste Modell T vom Produktionsband lief", so Paul Appleby, CEO von Kinetika. "Die rasche technologische Evolution beeinflusst jedes Stadium der Wertschöpfungskette in der Automobilindustrie. Ohne jeden Zweifel werden Daten den Kraftstoff für das Fahrzeug der Zukunft darstellen und von der Navigation, der Unterhaltung, bis hin zur Kontrolle der künstlichen Intelligenz und zum Netzwerken der Fahrzeuge untereinander die Energie bereitstellen. Wir sind begeistert, AGL-Mitglied zu werden und so mit branchenführenden Unternehmen der Automobilindustrie die Herausforderungen der komplexen Daten lösen zu können."

Aufbau des Open Source Software-Stack für den vernetzten Transport

AGL ist ein kollaboratives Open Source-Projekt, das Fahrzeughersteller, Lieferanten und Technologieunternehmen vereint, um die Entwicklung und Annahme eines vollständig offenen Software-Stack für vernetzte Fahrzeugdienstleistungen zu beschleunigen. Mit Linux als Kernkomponente entwickelt AGL zurzeit eine von Grund auf offene Plattform, die in der Praxis als Industriestandard eine rasche Entwicklung neuer Funktionen und Technologien im Automobilsegment ermöglichen soll.

"Mit Stolz heißen wir Kinetika in der Automotive Grade Linux Gemeinde willkommen", äußerte sich Dan Cauchy, Executive Director von Automotive Grade Linux bei The Linux Foundation. "Da die Evolution der AGL-Plattform nun über das Infotainment hinaus fortschreitet, ist die Unterstützung von Unternehmen wie Kinetica ausschlaggebend. Wir freuen uns darauf, dessen Erfahrungen in der Datenanalyse für unsere laufende Entwicklung von Lösungen und Supportleistungen für Telematiksysteme und Cloud-Fahrzeugdienste nutzen zu können."

Mit Kinetica können Autohersteller, Lieferanten und Start-Up-Unternehmen im Sektor schneller erarbeiten, wie Kenntnisse zu Fahrzeugdaten generiert werden. Dazu werden beschleunigte Analytiken einer GPU-Datenbank, Echtzeit-Standort-Intelligenz und die Energie der künstlichen Intelligenz kombiniert. Eine Linux-basierte Open Source-Software unterstützt eine beschleunigte Innovation und verkürzt für Fahrzeugkunden die Zeit bis zur Markteinführung.

Zudem stellt Kinetika Entwicklern als Teil seiner strategischen Initiativen für die Automobilindustrie seine Mapbox Integration Kickbox überGitHub zur Verfügung. Mapbox ist die Standort-Datenplattform für mobile und Web-Applikationen. Es liefert die Grundbausteine, um Standortfunktionen wie Karten, Such- und Navigationsfunktionen für jede Art der Nutzung hinzufügen zu können.

Zwar arbeiten die Kinetica und Mapbox Softwaresysteme bereits nativ zusammen, doch lassen sich durch die Kickbox-Integration komplexe Strukturen abstrahieren. Entwickler können somit über beliebige Branchen hinweg standortbasierte Kartenlösungen mit minimalem Code-Umfang schneller herstellen. Kinetika überlässt der Open Source-Gemeinde den Kickbox Code, um damit Innovationen in standortbasierten Analytiken und die Visualisierung in der Automobilindustrie und anderen Branchen zu unterstützen.

Kinetika ist das Erkenntnisse liefernde System für die Wirtschaft der extremen Daten. Der Kinetica Motor kombiniert künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, Datenvisualisierung und standortbasierte Analytiken mit der beschleunigten Rechenleistung einer GPU-Datenbank über das Gesundheitswesen, die Energiewirtschaft, das Telekommunikationswesen und Finanzdienstleistungen hinweg. Kinetica verfügt über ein reiches Partner-Ökosystem, darunter NVIDIA, Dell, HP und IBM, und wird als nicht börsennotiertes Unternehmen unterstützt durch weltweit führende Kapitalgesellschaften wie Canvas Ventures, Citi Ventures, GreatPoint Ventures und Meritech Capital Partners. Weitere Informationen und Downloads von Testversionen sind unter kinetica.com oder über LinkedIn und Twitter erhältlich.

