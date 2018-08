Förderung für geflüchtete Frauen wirkt sich nicht nur positiv auf ihre eigene Erwerbstätigkeit, sondern auch auf jene ihrer Kinder aus. In Ländern, in denen sie mehr gefördert werden, finden sie schneller einen Job. Zudem wollen geflüchtete Frauen auch dann arbeiten, wenn sie aus Ländern kommen, in denen eher traditionelle ...

