"Rheinpfalz" zur Lage in der Ukraine:

"Mit viel Enthusiasmus und Hoffnung sind die Ukrainer vor knapp fünf Jahren Richtung EU aufgebrochen. Sie wollten Teil des vereinigten Europa sein, die Bevormundung durch den "großen Bruder" Russland abschütteln. Doch alles kam anders. Heute ist die Ukraine ein von Krisen geschütteltes Land. Die Krim ist de facto verloren, im Osten schwelt ein unerklärter Krieg vor sich hin. (...) Die Menschen in der Ukraine fühlen sich zunehmend im Stich gelassen. Nicht nur von den Politikern in Kiew, sondern auch von der EU und anderen westlichen Staaten, allen voran den USA. Blutige Konflikte wie der in Syrien haben die Ukraine aus den Schlagzeilen verdrängt. Die US-Politik ist durch Präsident Donald Trump völlig unberechenbar geworden. Russlands starker Mann, Wladimir Putin, hat derweil auf der Krim und in der Ostukraine Fakten geschaffen. Er braucht jetzt nur noch abzuwarten."/be/DP/he

