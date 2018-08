"Der Tagesspiegel" über die Erklärungen von Bundestrainer Joachim Löw zum Debakel bei der Fußballweltmeisterschaft:

"Der Auftritt von Bundestrainer Joachim Löw in München brachte leider wenig Neues oder gar Erhellendes. Um wie er arrogante Taktik und mangelndes Feuer als Ursache des Scheiterns zu analysieren, brauchte das interessierte Fußballvolk keine zwei Monate. Vor allem fehlte der Ausblick. Wo ist die Vision, wo eine Idee? Wo ist das Brennen für die Sache? Wenn man so will, dann hat Löw nicht mal eine Lunte gelegt. Seine Ausführungen hatten so gar nichts Inspirierendes. Es war erschreckend wenig, womit der Bundestrainer punkten und Hoffnung wecken konnte. Und wirklich viel war ja gar nicht mehr erwartet worden."/be/DP/tos

