"Nürnberger Nachrichten" zu Kolonialzeit in Namibia:

"Masken, Schmuck und Kunst aus afrikanischen Ländern sind nicht zufällig in europäischen Museen gelandet, sie sind in den meisten Fällen eng verknüpft mit der Kolonialgeschichte. Und oft handelt es sich dabei um Raubkunst. Zwar war die Kolonialgeschichte des Deutschen Reiches vergleichsweise kurz, dauerte kaum mehr als drei Jahrzehnte und endete 1918 mit der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg. Die Folgen aber sind noch bis heute zu spüren. Das Thema wird umso dringlicher, je mehr sich die Bundesrepublik als Einwanderungsland begreift. Die Menschen aus Afrika oder dem Nahen Osten werden sich (und uns) früher oder später die Frage nach ihrem kulturellen Erbe stellen. Es geht nicht darum, dass alle Sammlungsobjekte aus kolonialer Zeit zurückgegeben werden. Aber es muss ein Dialog auf Augenhöhe mit den Herkunftsländern darüber geführt werden, was mit diesem gewaltigen Kulturerbe geschehen soll."/be/DP/he

AXC0017 2018-08-30/05:35