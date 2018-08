SAN FRANCISCO, Aug. 30, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- ProLynx und Daiichi Sankyo Company, Limited, gaben heute die Veröffentlichung eines Artikels in der Zeitschrift TVST mit dem Titel "A controlled release system for long-acting intravitreal delivery of small molecules" (System zur kontrollierten Freisetzung für die langwirksame intravitreale Abgabe von kleinen Molekülen) bekannt. In diesem Artikel wird eine Technologie zur Verlängerung der intravitrealen Halbwertszeit von niedermolekularen Medikamenten beschrieben, die auf diese Weise mit den intravitrealen Halbwertszeiten von Makromolekülen wie Antikörpern und PEGylierten Aptameren konkurrieren können.

Die intravitreale Injektion (Intravitreal Thread, IVT) ist eine wichtige Methode zur Verabreichung von Medikamenten bei vielen Erkrankungen des Auges. Die IVT-Injektion minimiert die systemische Exposition und ermöglicht intraokulare Medikamentenexpositionen, die anders nicht zu erzielen sind. Da die IVT-Therapie jedoch ein invasives Verfahren ist, bei dem häufig über einen längeren Zeitraum Serieninjektionen verabreicht werden müssen, sind IVT-Medikamente mit langen Halbwertszeiten und Dosierintervallen von Vorteil.

In der Vergangenheit waren IVT-Injektionen von niedermolekularen Therapeutika für die Behandlung von chronischen Augenerkrankungen weniger geeignet, da sie kurze Halbwertszeiten im Glaskörper haben und häufige Injektionen notwendig machen. In der vorliegenden Arbeit wurde ein niedermolekulares Medikament über einen spaltbaren Linker an ein nanomolekulares 40kDa PEG gebunden. Das große Nanomolekül hält das kleine Molekül über lange Zeiträume im Glaskörper. Das anhaftende Medikament wird durch einen selbstspaltenden Linker langsam freigesetzt. Mit diesem Ansatz konnte die Halbwertszeit eines niedermolekularen Komplementfaktor-D-Inhibitors im Kaninchenauge um das 10-fache verlängert werden. Es wird angenommen, dass die Technologie ein niedermolekulares Medikament im menschlichen Glaskörper über einen Zeitraum halten könnte, der sonst nur mit makromolekularen Medikamenten erreicht wird, woraus sich für intravitreale Injektionen Intervalle von etwa einem Monat ergeben.

Daniel Santi, Mitbegründer und Präsident von ProLynx, erklärte: "Diese Studie befasst sich mit einem völlig neuen Ansatz zur Erhöhung der intravitrealen Halbwertszeit von niedermolekularen Therapeutika. Es sollte möglich sein, ein potentes niedermolekulares Molekül mit einem geeigneten therapeutischen Fenster durch intravitreale Injektionen im menschlichen Körper in einem monatlichen Abstand zu verabreichen."

Über ProLynx : ProLynx LLC ist ein privates Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in San Francisco, Kalifornien, das proprietäre Systeme zur kontrollierten Freisetzung für die langwirksame Abgabe von kleinen Molekülen, Peptiden und Proteinen entwickelt. Das Unternehmen nutzt seine Technologie, um die Halbwertszeiten von Arzneimittelkandidaten pharmazeutischer Unternehmen zu verlängern und deren Eigenschaften sowie die Eigenschaften patentfreier Therapeutika zu verbessern. ProLynx hat einen monatlich verabreichbaren GLP-1-Rezeptor-Agonisten und ein subkutanes langwirksames Octreotid in seinem präklinischen Portfolio sowie einen DNA-Schadensantwortverstärker, PEG~SN-38, in klinischen Phase-1-Studien. Weitere Informationen finden Sie unter: www.ProLynxllc.com .

Über Daiichi Sankyo : Daiichi Sankyo entwickelt und produziert innovative Arzneimittel, um wirksame Therapien für bislang unzureichend behandelte Krankheitsbilder anbieten zu können. Mit über 100 Jahren wissenschaftlicher Expertise und einer Präsenz in mehr als 20 Ländern kann Daiichi Sankyo auf ein reiches Erbe an Innovationen zurückgreifen und verfügt über eine solide Pipeline aus neuen Medikamenten. Über das starke Portfolio aus Medikamenten gegen Bluthochdruck und thrombotische Erkrankungen hinaus konzentriert sich die Forschung und Entwicklung von Daiichi Sankyo auf neuartige Therapien in der Onkologie und auf neue Horizontbereiche wie die Schmerztherapie, neurodegenerative Erkrankungen, Herz- und Nierenerkrankungen sowie seltene Krankheiten. Weitere Informationen finden Sie unter: www.daiichisankyo.com .

