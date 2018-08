Kennen Sie die wertvollste afrikanische Aktie? Gold, Diamanten, Öl oder vielleicht Telekommunikation? Weit gefehlt - Naspers, ein südafrikanischer Medien-Mischkonzern mit Sitz in Südafrika ist derzeit mit knapp 100 Milliarden Euro bewertet. Besonders spannend ist ein beachtlicher Anteil an Tencent. 31 Prozent hält man am chinesischen Internet-Giganten. Afrikanisch-chinesische Investionen einmal vice versa. Tencent ist wiederum mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...