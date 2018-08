Erst tanken, dann einkaufen: Aldi Süd testet rund um Stuttgart Automatentankstellen für Billigsprit. Klappt es dort, soll die große Offensive folgen. Das sorgt für Sorgen in der Branche.

Die ältere Dame schiebt ihre Sonnenbrille ins Haar und studiert sorgfältig die Instruktionen an der Zapfsäule. "So einfach geht's", steht da schwarz auf gelbem Grund. "1. Karte einschieben", "2. Gewünschten Tankbetrag eingeben". Code eingeben, Karte raus, tanken, fertig. Ein paar Minuten später geht es weiter zum eigentlichen Ziel: "Eigentlich wollte ich nur schnell zu Aldi", sagt sie, setzt sich in ihren silberfarbenen Audi und steuert den Wagen ein paar Meter weiter auf den Kundenparkplatz des Discounters. Erst tanken, dann einkaufen - das soll künftig an zahlreichen Aldi-Standorten in Deutschland möglich werden.

Nach Informationen aus Branchenkreisen ist im August ein Pilotprojekt für den Betrieb von zehn Automatentankstellen gestartet, das im Erfolgsfall schnell ausgeweitet werden dürfte.

Dabei betreibt Aldi die Zapfsäulen nicht in Eigenregie. Das Unternehmen verpachtet vielmehr Parkplatzflächen an FE-Trading, ein Tochterunternehmen des österreichischen Mineralölkonzerns OMV. FE-Trading wiederum errichtet und betreibt darauf Tankstellen der Marke Avanti.

In Österreich läuft die Kooperation zwischen FE-Trading und dem dortigen Aldi-Ableger Hofer bereits seit 2009. Vor knapp einem Jahr wurde bekannt, dass das alpenländische Tankmodell auch in Deutschland erprobt werden soll. Nun ist das Spritexperiment gestartet. Ganz Aldi-like ohne jedes Zeremoniell wurden im baden-württembergischen Ludwigsburg und im nahe gelegenen Stuttgart-Obertürkheim im August die ersten Aldi-Tankstellen in Betrieb ...

