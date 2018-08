Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

THYSSENKRUPP - Nach den Unterschriften für die Stahlfusion von Thyssenkrupp und Tata sieht der Betriebsrat in Deutschland noch offene Fragen. "Wenn Arbeitsplätze von Thyssenkrupp zum Joint Venture verlagert werden, darf es nicht zur Verschlechterung für die Beschäftigten oder einer Aufweichung von Tarifstandards kommen", sagte Tekin Nasikkol, der Gesamtbetriebsratschef von Thyssenkrupp Steel, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Im Zuge der Stahlfusion sollen zahlreiche Thyssenkrupp-Mitarbeiter zum neuen Stahlkocher wechseln. Das dürfte sich unter anderem in der Essener Konzernzentrale auswirken, in der ohnehin Stellenabbau geplant ist. (WAZ)

WIRECARD - Wenige Tage vor dem Aufstieg in Deutschlands wichtigsten Aktienindex DAX hat Markus Braun, der Vorstandsvorsitzende der Wirecard AG, die Wachstumspläne des Münchner Bezahldienstleisters bekräftigt. "Der Markt rund um die Digitalisierung von Zahlungsprozessen befindet sich immer noch in einer Frühphase. Etwa 2 Prozent aller Transaktionen weltweit sind heute voll digitalisiert. Dieser Markt kann sich in Zukunft verzehnfachen, vielleicht auch verdreißigfachen", sagte Braun. (FAZ. S. 22)

STADA - Stada-Chef Claudio Albrecht verlässt den Pharmakonzern nun doch ganz. Eigentlich sollte der interimistisch geheuerte Manager "in eine nicht-geschäftsführende Position innerhalb des Konzerns wechseln", wenn er am 1. September die Unternehmensführung abgibt. So hatte es das Unternehmen im Februar angekündigt, als es den Wechsel an der Spitze bekanntgab. Aber dazu kommt es jetzt nicht: Der 59 Jahre alte, als charismatisch geltende Albrecht scheidet aus dem Unternehmen aus, nimmt bis zum Jahresende eine Auszeit und widmet sich dann wieder seiner Pharma-Beratungsgesellschaft AP&P in der Schweiz. (FAZ S. 20)

DZ BANK - Jene Geschäfte, für die sich etwa zwei Dutzend Staatsanwälte und Kriminalbeamte vor einigen Wochen bei einer Durchsuchung der DZ Bank in Frankfurt interessierten, wären ganz sicher nicht im Sinne von Friedrich Wilhelm Raiffeisen gewesen. Raiffeisen hatte 1864 die erste ländliche Kreditgenossenschaft in Deutschland gegründet. Die Razzia am 11. Juli lief so unauffällig ab, dass bislang nichts bekannt wurde. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt verdächtigt vier Börsenhändler des Geldinstituts, mit so genannten Cum-Ex-Geschäften den Fiskus betrogen zu haben. (SZ S. 15)

DEUTSCHE BANK - Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing und sein Kollege Martin Zielke von der Commerzbank haben verstanden, wie ihre Banken ihre chronische Renditeschwäche überwinden können: Sie müssen Plattformen für Finanzdienstleistungen aufbauen - wie Amazon im Handel oder Facebook für die sozialen Medien. "Wir müssen anders arbeiten, einfach, schnell, relevant und kompetent", machte Sewing auf dem Banken-Gipfel des Handelsblatts. Sonst drohe den Geldhäusern das Schicksal von Nokia, einst unangefochtener Marktführer für Mobiltelefone und nur ein paar Jahre später von Apple an den Rand des Abgrunds gedrängt. Commerzbank-Chef Zielke sieht den drohenden Abstieg seines Instituts aus dem wichtigsten deutschen Börsenindex DAX als "Ansporn", die Digitalisierung noch energischer voranzutreiben, "weil es jedem klarmacht, dass dieser Weg genau richtig ist". (Handelsblatt S. 4/FAZ S. 15)

BP - Beim Aral-Mutterkonzern BP Europa sprudeln die Gewinne im Tankstellengeschäft. Wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung unter Berufung auf die im Bundesanzeiger veröffentlichte Bilanz für 2017 berichtet, verbuchte der Europa-Ableger des britischen Mineralölkonzerns im vergangenen Jahr 1,36 Milliarden Euro als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA). Damit ist der Gewinn ähnlich hoch wie im Vorjahr (1,356 Milliarden Euro). Die vergleichsweise niedrigen Kraftstoffpreise im vergangenen Jahr haben nach Angaben von BP die Nachfrage an den Tankstellen stimuliert. (WAZ)

CITIGROUP - Citigroup schätzt die Aussichten auf einen unbegrenzten Siegeszug der Maschinen im Wertpapierhandel als gering ein. "Wenn ein Markt nicht liquide oder standardisiert ist, fühlen sich die Leute mit Maschinen nicht wohl", erklärt Christian Spieler, Managing Director der Citigroup Global Markets Europe AG, der Börsen-Zeitung. Zudem funktioniere das Geschäft über Maschinen selbst in liquiden Märkten nur, solange das Umfeld stimme: "Wenn ein Markt in Stress gerät, ebbt der Flow über die Maschinen ab, und plötzlich rufen die Leute wieder übers Telefon an." Big Data nutzt die Bank im Handel Spieler zufolge bereits intensiv. Die Debatte um den Einsatz künstlicher Intelligenz im Handel jedoch nennt er "overhyped". (Börsen-Zeitung S. 4)

