Vevey - Die Vorbereitungen zur Fête des Vignerons (18. Juli bis 11. August 2019) sind in vollem Gange: Alle Schweizer Kantone haben für die Kantonstage ihre Teilnahme bestätigt und für die Aufführungen in der Arena wurden 70 Rollen an über 5400 DarstellerInnen vergeben. Der Start des Ticketvorverkaufs wird am 17. September 2018 mit einem grossen Fest in Vevey gefeiert.

Erstmals in der Geschichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...