Medienmitteilung ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN) steigerte den H1 Umsatz um 112%; Bilanz mit flüssigen Mitteln von CHF 9.4 Mio. Zürich, 30.8.2018 - ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN) gab heute die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2018 bekannt. ASMALLWORLD blickt auf ein robustes Umsatzwachstum für das erste Halbjahr 2018 zurück und bekräftigt seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr am oberen Ende der bisherigen Prognose von CHF 6.5 bis 7.0 Mio., was gegenüber dem Umsatz von 2017 von CHF 5 Mio. eine deutliche Steigerung darstellt. Es wird erwartet, dass sich die Anzahl der Mitglieder bis Ende des Jahres auch in Übereinstimmung mit den zuvor genannten Vorgaben von 34'000 bis 36'000 Mitgliedern entwickeln wird. Im ersten Halbjahr 2018 betrug der Umsatz CHF 3.9 Mio. gegenüber CHF 1.8 Mio. im ersten Halbjahr 2017, was einer Steigerung von 112% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Beide Geschäftsbereiche, Mitgliedschaften und Serviceleistungen, trugen zur positiven Umsatzentwicklung bei. Die Mitgliedschaften stiegen um 48% und die Serviceleistungen um 339% gegenüber dem Vorjahr. Das Wachstum des Mitgliedschafts-Umsatzes wurde in erster Linie von einem Anstieg der Anzahl der Mitglieder sowie der Einführung der neuen Premium-Mitgliedschaften in Q2 getragen. Die Zahl der Mitglieder seit Jahresbeginn erhöhte sich um rund 16% auf 33'074 Mitglieder. Der Umsatz mit Serviceleistungen stieg aufgrund von mehr Anlässen und ASW Travel deutlich an. ASW Travel AG wurde im Juli 2017 lanciert und hat daher zum ersten Halbjahresergebnis 2018 beigetragen, aber nicht im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der EBITDA für H1 lag bei CHF -1,4 Mio. gegenüber CHF -0,8 Mio. in H1 2017. Die Veränderung des absoluten EBITDA erklärt sich teilweise durch die Kosten für die Börsennotierung sowie M&A-Aktivitäten (total CHF 0.4 Mio.). Die EBITDA-Marge verbesserte sich von -45% auf -36%. Bereinigt um Börsennotierungs- und M&A-Kosten verbesserte sich die EBITDA-Marge auf -27%. Das Unternehmen weist eine gesunde Bilanz mit flüssigen Mitteln von CHF 9.4 Mio. und einem Eigenkapital von CHF 9.0 Mio. aus. Die hohe Liquidität ist vor allem auf die erfolgreiche Kapitalerhöhung von CHF 8.3 Mio. im Mai zurückzuführen. Der Due-Diligence-Prozess für den möglichen Erwerb einer Luxusreise-Community (bekannt gegeben am 24. April) soll in den kommenden Wochen abgeschlossen werden. Weitere Details und Kommentare entnehmen Sie der Präsentation der H1-Ergebnisse, die Sie hier finden: https://www.asmallworldag.com/de/financial-reports Die ASMALLWORLD AG wird am 30. August 2018 um 15.00 Uhr eine Telefonkonferenz abhalten. Bitte nutzen Sie den Bestätigungscode '5571808' und die folgenden Einwahldaten, um an der Telefonkonferenz teilzunehmen: Schweiz: +41 (0)44 580 1022; Grossbritanien: +44 (0)330 336 9411; Deutschland: +49 (0)69 2222 2018; Vereinigte Staaten: +1 646-828-8144. Die Telefonkonferenz findet in englischer Sprache statt. Kontakt: ASMALLWORLD AG Jan Luescher, CEO Bellerivestrasse 241 8008 Zürich press@asw.com ASMALLWORLD - share the good life ASMALLWORLD, die weltweit führende Lifestyle Community, ist ein privates soziales Netzwerk, welches weltweit Menschen mit einer gemeinsamen Leidenschaft für das gute und stilvolle Leben verbindet. ASMALLWORLD veranstaltet jährlich über 1000 Anlässe rund um die Welt, bei welchen Mitglieder ihr privates und berufliches Netzwerk erweitern können. Online bieten die Webseite und Mobile Apps Mitgliedern die Möglichkeit, sich in Diskussionen auszutauschen, Reisetipps von Travel Guides oder andern Mitgliedern einzuholen oder sich auf Reisen mit anderen Mitgliedern zu treffen. Darüber hinaus geniessen Mitglieder exklusive Privilegien von internationalen Partnern wie Status-Upgrades, Vergünstigungen und Zusatzdienstleistungen. Neben dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD betreibt die ASMALLWORLD AG mit Sitz in Zürich auch die ASW Travel AG, die für ihre Kunden massgeschneiderte Luxus-Reisen arrangiert, sowie die The World's Finest Clubs AG, die ihren Mitgliedern Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Mehr unter www.asw.com und www.asmallworldag.com

