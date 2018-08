Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BATTERIEFERTIGUNG - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will gemeinsame Investitionen Deutschlands und Polens in die Produktion von Batteriezellen für Elektroautos ausloten. Das Thema steht auf der Agenda Altmaiers, der Mittwoch kommender Woche nach Warschau reist. Der Minister kommt dort zu Gesprächen mit mehreren Regierungsmitgliedern zusammen, darunter mit Jadwiga Emilewicz, Ministerin für Unternehmertum und Technologie, und Energieminister Krzysztof Tchórzewski. (Welt S. 9)

ELEKTROMOBILITÄT - Die Elektromobilität kommt in Deutschland kaum voran. Autohersteller beklagen fehlende Lademöglichkeiten. Doch neue Daten zeigen: An vielen Orten gibt es Zapfsäulen - aber die Fahrzeuge fehlen. (SZ S. 15)

RENTE - Die SPD wird bei den Renten nach Angaben von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil nicht locker lassen und sich von der Union abgrenzen. Die Einigung in der Koalition über das Rentenpaket von Sozialminister Hubertus Heil (SPD) sei ein wichtiger Schritt: "Dank der SPD ist das Rentenniveau in den Verhandlungen bis 2025 gesichert worden. Das war wichtig, aber weitere Schritte müssen folgen. Wir müssen auch mittelfristig verhindern, dass Millionen Menschen in Altersarmut fallen. Genau das droht aber, wenn sich nichts ändert", sagte der SPD-Politiker. (Funke Mediengruppe)

RENTE - Rentenexperte und Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen wertete die jüngsten Rentenbeschlüsse als gigantische Umverteilung zwischen Jung und Alt. Nur wenn die "historisch außergewöhnlich lange Hochkonjunkturphase" anhält, würden die zusätzlichen Ausgaben bis 2025 überhaupt einigermaßen finanzierbar sein. Ansonsten laufe es auf höhere Beiträge oder höhere Steuern hinaus, sagte er der Börsen-Zeitung. Das Wirtschaftsforschungsinstitut DIW Berlin sieht die Lage als weniger dramatisch an, verlangt aber eine Diskussion über die künftige Finanzierungsbasis der Rente und die verschiedenen Säulen der Altersvorsorge. Das Ifo-Institut Dresden hält eine starke Steigerung der Produktivität und eine grundlegende Reform der gesetzlichen Rente für nötig. Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer verlangte in Berlin, die Sozialsysteme langfristig zu sichern. Die beste Rentenpolitik bestehe nicht aus "willkürlichen Leistungsausweitungen", sondern aus einer guten Wirtschaftspolitik, die Arbeitsplätze sichere und neue schaffe. (Börsen-Zeitung S. 5)

ABMAHNUNGEN - Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) will missbräuchliche Abmahnungen verhindern. "Abmahnungen sollen im Interesse eines rechtsneutralen Wettbewerbs beziehungsweise der Durchsetzung von Verbraucherrecht erfolgen und nicht zur Generierung von Aufwendungsersatz und Vertragsstrafen genutzt werden", heißt es in ihrem Gesetzentwurf, der sich derzeit in der regierungsinternen Ressortabstimmung befindet und dem Handelsblatt vorliegt. Barley plant ein Maßnahmenbündel, um die Hürden für Abmahnungen zu erhöhen. So stellt der Entwurf höhere Anforderungen an die Klagebefugnis: Mitbewerber sollen nur dann klagebefugt sein, wenn sie "in nicht unerheblichem Maße ähnliche Waren oder Dienstleistungen vertreiben oder nachfragen". (Handelsblatt S. 14)

