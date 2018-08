Medienmitteilung

Zürich, 30. August 2018

Deutliche Erhöhung des Reingewinns ohne Bewertungseffekt im 1. Halbjahr

Umsatzsteigerung um 5% auf CHF 98 Mio.

Weitere Zunahme der Mieterträge um 16% auf CHF 27.0 Mio.

Leerstandsquote weiter gesenkt auf 2.5%

Segment Real Estate Services mit EBIT-Marge auf Vorjahresniveau

Loan-To-Value mit 41% weiterhin im Zielbereich

Investis hat sich im ersten Halbjahr 2018 positiv weiterentwickelt. Durch Zukäufe zweier Immobilienportfolios in Genf erhöhten sich die Mieterträge nachhaltig. Das im Vorjahr erreichte Profitabilitätsniveau im Segment Real Estate Services konnte gefestigt werden.

Nachhaltiges Umsatzwachstum - gesteigerte operative Marge

Der konsolidierte Umsatz der Gruppe erhöhte sich im ersten Halbjahr 2018 um 5% auf CHF 98 Mio. (Vorjahr CHF 94 Mio.). Beide Segmente - Properties und Real Estate Services - trugen zum Umsatzwachstum bei. Dank like-for-like Mietzinssteigerungen von 1.0% resultierten wiederum Bewertungsgewinne auf dem Portfolio in der Höhe von CHF 2.7 Mio. (Vorjahr CHF 17.2 Mio.). Aus dem Verkauf einzelner Liegenschaften wurden Veräusserungsgewinne von CHF 7.9 Mio. (Vorjahr CHF 0.6 Mio.) erzielt. Das Betriebsergebnis (EBIT) belief sich dabei auf CHF 29.2 Mio. (Vorjahr CHF 34.3 Mio.).

Im Juni lancierte Investis erfolgreich ihre 4. Obligationenanleihe mit einem Volumen von CHF 100 Mio. bei einem Coupon von 0.35% und einer zweijährigen Laufzeit; sie diente der teilweisen Refinanzierung der getätigten Käufe von Wohnimmobilien. Im ersten Halbjahr reduzierte sich die durchschnittliche Verzinsung weiter und betrug 0.5% (Vorjahr 0.7%). Insgesamt lag der Netto-Finanzaufwand leicht über Vorjahr. Der Steueraufwand bzw. die Steuerquote blieben leicht unter der durchschnittlich erwarteten Steuerrate von 23%. Der Reingewinn betrug CHF 21.7 Mio. (Vorjahr CHF 27.7 Mio.). Der Reingewinn ohne Bewertungseffekt stieg auf CHF 19.7 Mio. (Vorjahr CHF 13.2 Mio.) und konnte somit im 1. Halbjahr um 49% gesteigert werden.

«Investis ist nicht nur operativ auf Kurs, sondern auch am Puls des digitalen Zeitalters», ist Stéphane Bonvin (CEO) überzeugt. «Durch eine aktive Zusammenarbeit mit innovativen Startups nutzen wir die Chancen der Digitalisierung und werden dabei gemeinsam digitale Lösungen erarbeiten, um damit unseren Stakeholdern einen Mehrwert zu bieten. Hierfür haben wir uns im ersten Halbjahr 2018 an weiteren Startups beteiligt.»

Properties: Attraktive Portfoliozukäufe - weiterer Anstieg der Mieteinnahmen um 16%

Im ersten Halbjahr erwarb Investis zwei Genfer Immobilienportfolios mit insgesamt 16 Liegenschaften zum Kaufpreis von CHF 160 Mio. Aufgrund dieser Zukäufe und einzelnen Veräusserungen bestand das Portfolio per 30. Juni aus 159 Liegenschaften und 2,911 Wohneinheiten mit einem Wert von CHF 1,289 Mio. (CHF 1,121 Mio. per 31.12.2017).

Der Mietertrag konnte um 16% auf CHF 27.0 Mio. (Vorjahr CHF 23.3 Mio.) erhöht werden. Auf Vergleichsbasis (Like-for-Like) stieg der Mietertrag um 1.0%. Durch die laufende Kostenoptimierung resultierte eine höhere Brutto-Marge von 71.1% (Vorjahr 69.7%). Der Geschäftsbereich Properties erzielte ein Betriebsergebnis (EBITDA) exklusive Neubewertungen und Veräusserungsgewinne von CHF 17.5 Mio. (Vorjahr CHF 15.3 Mio.).

Dank der attraktiven Lage des Portfolios und dem aktiven Portfoliomanagement konnte der Leerstand per 30. Juni 2018 weiter gesenkt werden auf 2.5% (3.5% per 31.12.2017) während der annualisierte Sollmietertrag bei CHF 57.2 Mio. lag.

Real Estate Services: Weiteres organisches Wachstum - EBIT-Marge auf Vorjahresniveau

Im ersten Halbjahr konnte der Umsatz im Geschäftsbereich Real Estate Services weiter erhöht werden auf CHF 73.2 Mio. (Vorjahr CHF 72.6 Mio.). Die eingestellte Aktivität Construction Management verzeichnete im Vorjahr noch einen Umsatz von CHF 0.8 Mio. Der operative Gewinn (EBIT) betrug CHF 3.7 Mio. und die EBIT-Marge lag mit 5% auf Vorjahresniveau.

Der Umsatz im Property Management stieg um 1.3% und die EBIT-Marge konnte ebenfalls weiter gesteigert werden. Das Umsatzwachstum konnte trotz beabsichtigter Abgänge unrentabler Mandate erzielt werden. Das bewirtschaftete Mietvolumen konnte dabei mit CHF 1.68 Mia. konstant gehalten werden (CHF 1.68 Mia. per 31.12.2017).

In der Aktivität Facility Services betrug der Umsatzanstieg 2.4% bei einer leicht tieferen EBIT-Marge, aufgrund weiterer Integrationskosten und dem Rebranding aller Hauswartdienstleistungen unter einer Marke, zu hauswartprofis in der Deutschschweiz und conciergepro in der Romandie (CHF 0.4 Mio.).

Nachhaltig solide Bilanz sowie komfortable Eigenkapitalbasis

Bei einer um 10% höheren Bilanzsumme von CHF 1.4 Mia., beträgt die Eigenkapitalquote weiterhin solide 41% (Eigenkapital CHF 556 Mio. gegenüber CHF 569 Mio. per 31.12.2017). Der Loan-To-Value (Brutto LTV) erhöhte sich auf 41% und liegt damit nach wie vor innerhalb der strategischen Bandbreite und ermöglicht Investis weiterhin kurzfristig Transaktionen durchzuführen. Die nominell bewerteten latenten Steuern stiegen auf CHF 170 Mio. an (CHF 155 Mio. per 31.12.2017).

Ausblick

Die Investis-Gruppe erwartet für das 2. Halbjahr 2018 eine gegenüber dem Vorjahr weitere Steigerung von Umsatz- sowie Reingewinn ohne Bewertungseffekt, wobei das 2. Halbjahr gegenüber den ersten sechs Monaten leicht tiefere Wachstumsraten aufweisen wird. Das gesetzte Ziel im Segment Properties, annualisierte Mieteinnahmen von über CHF 50 Mio. zu realisieren, wird bereits Ende Geschäftsjahr 2018 - ein Jahr früher - erreicht sein.

Investis bestätigt seine übrigen mittelfristigen Ziele für 2019:

Real Estate Services: hohe einstellige EBIT-Marge

Finanzierung: durch vorrangige ungesicherte Schuldtitel (unsecured senior debt)

