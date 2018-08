Die Privatbank Berenberg hat die Aktien von Paypal mit "Buy" und einem Kursziel von 104 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Der Online-Bezahldienst sei eines der zentralen Unternehmen im Bezahl- und Fintech-Sektor und zeichne sich durch schiere Größe aus, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Paypal biete eine breite Produktpalette und eine Doppel-Plattform, die sowohl Händler als auch Verbraucher bediene./ajx/ag

Datum der Analyse: 29.08.2018

ISIN US70450Y1038

AXC0051 2018-08-30/07:45