The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA95751DAE28 WESTCOAST ENERGY 2018 BD00 BON CAD N

CA XFRA CH0221803791 CRED.SUISSE GRP 13-UND. BD00 BON CHF N

CA BA45 XFRA DE0001143675 BUNDANL. KPS 4.9.18 BD01 BON EUR N

CA AVLD XFRA US00912XAR52 AIR LEASE 2018 BD01 BON USD N

CA 1IFF XFRA US45950KCA60 INTL FIN. CORP. 13/18 BD01 BON USD N

CA DUTC XFRA US615369AH84 MOODY'S 17/18 FLR BD01 BON USD N

CA TZ4A XFRA USU8885EAE96 TITAN INTL 17/23 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0956577026 DT.BK.LOND.MTN.13/18 BD01 BON INR N

CA WBCE XFRA XS0965498651 WESTPAC BKG 13/18 MTN BD01 BON AUD N

CA XFRA XS0968913268 VOLKSWAGEN INTL 13/UN.FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA US375558BE21 GILEAD SCIENCES 15/18 BD02 BON USD N

CA MOOD XFRA US61166WAQ42 MONSANTO 14/64 BD02 BON USD N

CA ANBA XFRA XS0968449057 A.N.Z. BKG GRP 13/18 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1040531904 SOLIDIUM 14/18 CV BD02 BON EUR N

CA HP3J XFRA DE000A13SUA8 RINGMETALL AG JGE EQ00 EQU EUR Y

CA RK31 XFRA LU0047275846 PHARMA/W HEALTH INH.R DL FD00 EQU EUR N

CA DKEY XFRA LU0117117829 DKB NORDAMERIKA INH.ANL FD00 EQU EUR N