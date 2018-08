Und in Folge zog der DAX wieder wie erwartet hoch. Der Leitindex ging schließlich bei 12.561 Punkten aus dem Handel und zog nachbörslich noch weiter bis 12.580 Punkte an. Vorbörslich zeigt sich der DAX wieder etwas tiefer bei 12.546 Punkten.

Der DAX sollte im Tageshandel bei Kursrückgängen weiterhin im Bereich von 12.520 und bei 12.470 Punkten einen Boden finden. Nach oben befindet sich zunächst der große Widerstand um 12.600 Punkte, dann bei 12.630 Punkten und schließlich höher bei 12.680/12.690 Punkten. Gelingt heute ein Durchbruch nach oben über 12.600 Punkte?

Die Lage hat sich für den DAX zuletzt deutlich aufgehellt, so dass selbst bei einem erneuten Kursrückgang in Folge weiter steigende Kurse zu erwarten wären. Es sieht so aus, als ob die 12.600 Punkte bald fallen werden und dann ein weiterer Hochlauf bis 12.680 Punkte stattfindet. Auch wenn Verkäufe den DAX vorher noch einmal etwas nach unten drücken sollten.

Fazit: Über 12.450 Punkten weiter steigende Kurse erwartet.

Aktuelle DAX-Lage

DAX dreht in Long-Modus.

Indikatoren-Lage long.

DAX dürfte weiter hochziehen und den Widerstand um 12.600 Punkte überwinden.

DAX bei 12.560 Punkten, vorbörslich bei 12.540 Punkten.

Weiterer Kursanstieg über 12.450 Punkten erwartet.

Unter 12.300 Punkten droht Rücklauf bis 12.050 Punkte und 11.900 Punkte.

Handelskonflikt USA/China im Fokus. Beobachter erwarten letztendlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...