The following instruments on XETRA do have their first trading day 30.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0256162 KOMMUNALBK 18/23 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA BE0002596741 ELIA SYSTEM OP. 18-28 BD00 BON EUR N

CA XFRA BE0002597756 ELIA SYSTEM OP.18/UND FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB6JF8 BAY.LDSBK MTH 18/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0LP5 DZ BANK IS.A974 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0LQ3 DZ BANK IS.A975 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0LR1 DZ BANK IS.A976 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AE44 DZ BANK CLN E.9560 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0LT7 DZ BANK IS.A978 VAR BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0MD9 DZ BANK IS.A997 VAR BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AE51 DZ BANK CLN E.9561 BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AE69 DZ BANK CLN E.9562 BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AE77 DZ BANK CLN E.9563 BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AE85 DZ BANK CLN E.9564 BD03 BON EUR N

CA XFRA EU000A1Z99F0 ESM 18/28 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA FI4000348727 FINLD 18-28 BD03 BON EUR N

CA XFRA FR0013358116 HSBC FR 18/21 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA FR0013358124 HSBC FR 18/28 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1874122267 TOTAL CAP.INTL 18/30 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1874122770 TOTAL CAP.INTL 18/27 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1874127811 SIEMENS FINANC. 18/23 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1874127902 SIEMENS FINANC. 18/30 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1874128033 SIEMENS FINANC. 18/27 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1875268689 HYPO NOE L.F.N.W. 18/25 BD03 BON EUR N