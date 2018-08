FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

HYEA XFRA US4491721050 HYSTER-YALE MAT.H.A DL-01 0.266 EUR

0VF XFRA US9282541013 VIRTU FINANC.A DL-,00001 0.206 EUR

317A XFRA CA86083Q1019 STINGRAY DIGITAL GR. INC 0.040 EUR

2CKA XFRA US12562Y1001 CK HUTCHISON HLDGS ADR 1 0.095 EUR

TN1 XFRA US8803451033 TENNANT CO. DL-,375 0.180 EUR

G9D XFRA HK0000172855 GOLDPAC GROUP LTD 0.004 EUR

RL1 XFRA US7496071074 RLI CORP. DL 1 0.189 EUR

C0Y XFRA CA14150G4007 CARDINAL ENERGY LTD 0.023 EUR

AY3 XFRA GB00BLP5YB54 ATLANTICA YIELD PLC DL-10 0.292 EUR

31F XFRA CA58457V5036 MEDICAL FACILITIES NEW 0.062 EUR

2JW XFRA CA4707481046 JAMIESON WELLNESS INC. 0.060 EUR

84A XFRA CA01163Q4007 ALARIS ROYALTY CORP.NEW 0.089 EUR

1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.035 EUR

97S XFRA CA85853F1053 STELLA-JONES INC. 0.080 EUR

G6G XFRA US3843135084 GRAFTECH INTL. LTD DL-,01 0.073 EUR

PV9N XFRA CA72582B2093 PIVOT TECHNOLOG.SOLUT.NEW 0.027 EUR

2HL XFRA US4415931009 HOULIHAN LOKEY A DL-,001 0.232 EUR

A9W1 XFRA SG1BI7000000 SIIC ENVIRONM. HLDS 0.006 EUR

6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.043 EUR

96S XFRA US8585861003 STEPAN CO. DL 1 0.193 EUR

28Y XFRA CA4296951094 HIGH LINER FOODS CV 0.096 EUR

1IV XFRA GB0007669376 ST.JAMES'S PLACE LS-,15 0.204 EUR

N5Z XFRA CA6568111067 NRTH AMER.CONST.GRP LTD 0.013 EUR

NIJ XFRA US64031N1081 NELNET INC. CL. A DL-,01 0.137 EUR

A04 XFRA GB00BYM8GJ06 ASCENTIAL PLC LS-,01 0.021 EUR

2UA XFRA GB00BVYVFW23 AUTO TRADER GRP PLCLS0,01 0.044 EUR

7GN XFRA CA38742A1003 GRANITE OIL 0.015 EUR

IC1G XFRA GB00BD8QVH41 INTERCONT.H.LS-,198095238 0.311 EUR

TX5 XFRA US03349M1053 ANDEAVOR DL -,1666 0.506 EUR

IC1A XFRA US45857P7078 INTERCONT.HOT.G.N.ADR 0.311 EUR

PNH XFRA AU000000HT18 HT+E LTD 0.019 EUR

5XE XFRA CA30224T8639 EXTENDICARE INC. 0.027 EUR

SQE XFRA US86272C1036 STRATEGIC EDUCAT. DL-,01 0.429 EUR

305 XFRA CA75622P1045 RECIPE UNLIMITED SUB.VTG. 0.071 EUR

PIJ XFRA AU000000PTM6 PLATINUM ASSET MANAG.LTD 0.100 EUR