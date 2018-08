Evotec AG verlängert die Zusammenarbeit mit der CHDI Foundation bis 2023. CHDI wird in diesem Zeitraum bis zu 75 Wissenschaftler in Vollzeit bei Evotec finanzieren. In der Zusammenarbeit mit CHDI kommen Evotecs Forschungsaktivitäten sowie Evotecs Forschungskenntnisse zum Einsatz, darunter Expertise in den Bereichen integrierte Biologie- und Chemieleistungen unterstützt von Substanz- und Bibliotheksverwaltung, Target-Validierung, Stammzellenforschung, High-Content-Screening, Chemieinformatik, in vitro-Pharmakokinetik, Proteomik und Proteinproduktion. Mario Polywka, Chief Operating Officer von Evotec, dazu: "Es besteht eine großartige Beziehung zwischen den Teams von CHDI und Evotec, die auf dem gemeinsamen Vorhaben basiert, exzellente Forschung in wirksame...

Den vollständigen Artikel lesen ...