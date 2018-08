Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1693 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Gegenüber dem Schweizer Franken schwächte sich der Euro über Nacht etwas ab. Die Gemeinschaftswährung kostet am Donnerstag-Morgen 1,1354 Franken. Der US-Dollar wird am frühen Donnerstag für 0,9711 Franken gehandelt. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...