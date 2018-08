Erst vor drei Wochen hatte Apple als erster Konzern mit seiner Marktbewertung diese Schallmauer übertroffen. Aber Amazon ist Apple bereits dicht auf den Fersen: Mit derzeit 933 Mrd. $ fehlen nur noch gut 7 %, bis ebenfalls die Schallmauer geknackt ist. Dass das geschehen wird, dürfte nur eine Frage der Zeit sein. Insbesondere wegen des brummendenHosting- und Cloudgeschäfts (Amazon Web Services, AWS) hat die Aktie weiteres Aufwärtspotenzial. Wahrscheinlich ist es bereits in wenigen Wochen soweit. Achten Sie also auf die Kursmarke von 2.066,12 $. Wir trauen der Aktie aber noch deutlich mehr zu und haben unser Kursziel auf 2.200 $ angehoben.



